Arabesk müziğin ‘Baba’sı: Müslüm Gürses

Hayranlarının “Müslüm Baba” adını taktığı, arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses’in vefatının üzerinden 9 yıl geçti.Ünlü sanatçının yaşamı ve biyografisi bu sebeple yeniden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Müslüm Gürses kimdir? Nereli? Şarkıları nelerdir? Müslüm Gürses ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte ünlü sanatçının hayatı ve biyografisi…

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR? NERELİ?

Müslüm Gürses sahne adını kullanan Müslüm Akbaş 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi.

Anne Emine akbaş ile babası Mehmet Akbaş tarım işçisidir. Müslüm Gürses onların ilk çocuğudur.Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses’in ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana’ya göç etti.Müslüm Gürses, ilkokuldan sonra eğitime devam edemeyerek, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzi olarak çalıştı.

14 yaşında katıldığı ses yarışmasında birinci oldu

Babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967’de henüz 14 yaşındayken Adana’da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dikkati çekti.

Sanatçı, yarışmadan sonra “Gürses” soyadını kullanırken, bir yandan da halk eğitim merkezinde müzik dersleri almaya başladı. Usta sanatçı, katıldığı bir televizyon programında, o günleri şu sözlerle anlatmıştı: “Adana’ya geldik. Küçük bir evde oturuyorduk. O zaman Adana tabii ki çok sıcaktı. Herkes damda yatıyordu. Biz de tabii damda yatıyoruz, sıcak olması münasebetiyle. Kendimizce (şarkı) okuyorduk. Komşular, “Sesin güzel. Bir tane daha, bir tane daha oku.” derdi. O sıralar, Mustafa diye bir kunduracı arkadaşımız vardı. Halk eğitim merkezine gidiyordu, bağlama çalıyordu. Halk eğitim merkezinin güzelliğinden bahsetti. ‘Ben de gidebilir miyim?’ dedim. Gelebilirsin dedi. Gittim, orada gayet güzel, müzik adına, insanları eğitiyorlar. 4 ya da 5. sınıftaydım. Bir müddet gittik. Orada piştik. Neyin ne olduğunu gördük. Değerli hocalarımız vardı.”

İlk plağı “Emmioğlu/Ovada Taşa Basma” büyük başarı yakaladı

Adana’da bir gazinoda assolist olarak sahne alan Sadık Altınmeşe rahatsızlanınca onun yerine sahneye çıkan sanatçı, büyük ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Gürses, bir yandan Adana’da çeşitli mekanlarda konserler verirken, 1967’den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosunda, canlı yayında türküler söyledi.

“Emmioğlu/Ovada Taşa Basma” adlı ilk 45’lik plağını 1968’de çıkaran sanatçı, kariyer basamaklarında hızla yükselmeye başladı.

Ünlü sanatçı, annesinin öldürülmesinin ardından geldiği İstanbul’da, “Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin” ve “Gitme Gel Gel/Haram Aşk” adlı iki 45’lik plak doldurdu.

“Sevda Yüklü Kervanlar” adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran Gürses’in bu plağı 300 bin basılarak dönemin rekorunu kırdı.

Askerliğini Mamak’ta yapan sanatçı, vatani görevini tamamladıktan sonra Burhan Bayar’ın bestelerine yer verdiği çok sayıda plağı hayranlarıyla buluşturdu.

Geçirdiği trafik kazası hayatında bir dönüm noktası oldu

Müslüm Gürses, 1978’de Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus’tan Adana’ya dönerken Trafik kazası geçirdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses’in yaşadığı son anda fark edildi ve ameliyata alındı. Kazada, alnı ciddi biçimde zedelenen sanatçının başına, beynini koruyacak plaka takıldı. Gürses, kazadan dolayı koku alma duyusunu yitirdi. İşitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı, yavaş konuşmaya başladı.

Muhterem Nur, Müslüm Gürses’in en büyük destekçisi oldu

Sinema oyuncusu Muhterem Nur ile 1982’de Malatya turnesinde ilk kez karşılaşan ve “sahneye ilk kim çıkacak” kavgası eden sanatçı, bu olaydan sonra Nur’dan ayrılmadı.

Çocukluğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu Muhterem Nur ile 1986’da hayatını birleştiren Gürses’in, “Esrarlı gözler” isimli şarkısını Muhterem Nur için bestelediği söylendi. O dönem Türk sinemasında oldukça popüler olan Nur, eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses’in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.

Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, “Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım’ın payı vardır.” ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise “Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm’ü yalnız bırakırım.” açıklamasında bulunmuştu.

38 filmde rol aldı

Müslüm Gürses, arabesk furyasının yükseldiği dönem Yeşilçam’a da adım attı. Çoğu şarkılı, türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979’da çekilen “İsyankar” filmiyle kamera karşısına geçti.

Genellikle suça sürüklenen, alkolizmin batağına saplanmış gençlerin, acı dolu hayat hikayelerinin işlendiği filmlerde rol alan sanatçı, kariyerinin son döneminde de komedi filmlerinde yardımcı oyuncu olarak göründü.

Sanatçı, 1980’de “Bağrı Yanık”, “İtirazım Var”, “Hasret”, “Kul Sevdası “Zeytin Gözlüm”, 1981’de “Mutlu Ol Yeter”, 1983’te “Anlatamadım”, 1984’te “Ağlattı Kader”, “Bir Yıldız Doğuyor”, “Çare Sende Allah’ım”, “Garibanlar”, “Sev Yeter”, 1985’te “Güldür Yüzümü”, “İkizler”, “Kul Kuldan Beter”, “Yaranamadım”, 1986’da “Beleşçiler”, “Çığlık”, “Seher Vakti”, “Töre”, “Yıkıla Yıkıla”, “Kader Rüzgarı”, “Kısmetin En Güzeli”, “Küskünüm”, 1987’de “Oğlum”, “Talihsizler”, 1988’de “Yalnızlık Korkusu”, 1990’da “Dertler İnsanı”,”Dünya Boştur”, 2000’de “Sevmemeli”, 2002’de “Bir Akıllı Bir Deli”, “Muhabbet Kuşları”, “Ömerçip”, 2005’te “Balans ve Manevra”, 2006’da “Amerikalılar Karadeniz’de 2”, 2008’de “Esrarlı Gözler”, 2011’de “Şov Bizinıs” filmlerinde oynadı.

44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza attı

Yaklaşık 44 yıllık kariyerinin büyük bölümünde, hemen her yıl birkaç albüme imza atan ve toplam 78 albüm çıkaran Gürses, yaşamı boyunca “kenar mahalle” ya da “varoş” müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzisyenin ve müzikseverin saygısını kazanmayı başardı.

Sanatçı Orhan Gencebay, Gürses ile ilgili verdiği bir röportajda, “Müslüm Baba kendine has biriydi. Bu çalışmaya arabesk dediler. Aslında arabesk bilimsel olarak bir kategori değerlendirmesi değildir. Ama her şeye rağmen bir tanımdır. Müslüm Baba, arabesk diye adlandırılan bütünlüğün içerisinde, kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. Ben de kendisinin bu icrasını severdim.” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Selami Şahin ise bir söyleşide şunları anlatmıştı:

“Unkapanı Plakçılar çarşısı o dönem tarlaydı. Daha inşa edilmemişti. O zaman plakçılık Sirkeci Doğu Bank İş Hanı’nın zemin katındaydı. Çocukluk yıllarımdan beri arkadaşımdır Müslüm Gürses. Gerçekten kalbi çocuk gibiydi. Kimseye bir yanlışı asla olmamıştır. Başka bir ruha sahiptir. Onunla espri yapar, oturur sohbet ederdik. Çok buluştuk. 25 yaşlarındaydık o zaman.”

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012’de geçirdiği ameliyattan sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dört ay yoğun bakımda kalan sanatçıya solunum cihazı bağlandı.

Usta sanatçı, 3 Mart 2013’te, tedavi gördüğü İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Mütevazı karakteriyle bilinen Gürses’in yaşamını beyaz perdeye aktaran “Müslüm” filmi, sanatçının Şanlıurfa’daki çocukluğundan başlayıp Adana’da keşfedilmesine ve İstanbul’da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönünü 2018’de sinemaseverlere sundu.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI NELERDİR?

1975 Müslüm Gürses 1

1976 Müslüm Gürses 2

1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi

1977 Müslüm Gürses 3

1978 Müslüm Gürses 4

1979 Gazla Şoför

1979 Bağrıyanık

1980 Umutsuz Hayat

1980 Esrarlı Gözler

1981 Talih Kuşu

1981 Mutlu Ol Yeter

1982 Tanrı İstemezse

1983 Müzik Ziyafeti

1983 Anlatamadım

1984 Yaranamadım

1985 Güldür Yüzümü

1986 Sevda Yolu

1986 Yıkıla Yıkıla

1986 Küskünüm

1986 Gitme

1987 Farketmez

1987 Talihsizler

1988 Aldatılanlar

1988 Dertler İnsanı

1988 Vefasız Alem

1988 Maziden Bir Demet

1989 Arabeskin Devleri

1989 Bir Fırtına Kopacak

1989 Bir Kadeh Daha Ver

1989 Mahsun Kul

1989 Müslüm Gürses Konseri

1990 Meyhaneci / Kırık Sazım

1990 Hüzünlü Günler

1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

1990 Güle Güle Git

1991 Arabeskin Devleri 2

1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim

1991 Yüreğimden Vurdun Beni

1991 Bir de Benden Dinleyin

1991 Her Şey Yalan

1991 Yaşamalısın

1992 Müslümce 92

1992 Zalim (Bir Bilebilsen)

1993 Ah Gülüm

1993 Dağlarda Kar Olsaydım

1993 Kralların Müzik Şöleni

1994 Senden Vazgeçmem

1994 İnsaf – Kahire Resitali

1995 Benim Meselem

1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek

1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)

1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)

1997 Sultanım

1997 Usta (Ne Yazar)

1997 Nerelerdesin

1998 Müslüm Gürses Klasikleri

1999 Arkadaşım

1999 Garipler

1999 Vay Canım

2000 Biz Babadan Böyle Gördük

2000 Zavallım

2001 Müslümce Türküler

2001 Sadece

2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)

2001 Dünya Yalan

2002 Açık Hava Konseri – 1

2002 Açık Hava Konseri – 2

2002 Açık Hava Konseri – 3

2002 Müslüm Baba ile Yolculuk

2002 Paramparça

2003 Yanarım

2003 İkimizin Yerine

2004 Müslüm Baba’dan Seçmeler

2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)

2005 Ayrılık Acı Bir Şey

2005 Bakma

2006 Gönül Teknem

2006 Aşk Tesadüfleri Sever

2009 Sandık

2010 Yalan Dünya

2013 Veda – Ervah-ı Ezelde

2013 Baba Şarkılar

2014 Baba Şarkılar 2

2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım

2016 Son Dileğim

2017 Mahzendeki Şarkılar

2019 Mahzendeki Şarkılar 2

MÜSLÜM GÜRSES ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde geçirdiği by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dört ay yoğun bakımda kalan Gürses’e solunum cihazı bağlandı. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul Memorial Hastanesinde yaşamını yitirdi.

MÜSLÜM GÜRSES KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Müslüm Gürses 60 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.