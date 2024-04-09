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Arabası olan tüm emekliler o ücretten kurtuldu. Artık ödenmeyecek

Arabası olan tüm emekliler o ücretten kurtuldu. Artık ödenmeyecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Nisan 2024 - 10:17
Geçim sıkıntısı alında ezilen emekliye bir güzel haber daha geldi. Arabası olan emeklilerin yıllardır ödediği bir işlem tamamen ücretsiz oldu.

Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan güncelleme ile birlikte bir banka arabası olan emeklilere ücretsiz HGS hizmeti verileceğini duyurdu.

Emekliler için hazırlanan özel kampanya kapsamında emekli maaşı müşterilerine 12 bin TL promosyon tutarı yanı sıra ücretsiz HGS hizmeti ayrıca sunulacak.

Promosyon kampanyasının ek hizmetlerinden yararlanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları ve 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalamaları gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİLERE HGS JESTİ

Yapılan değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliğinin önüne geçilmesi hedeflendi. Otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenmesi ile birlikte arabası olan emeklileri sevindirecek HGS haberi Ziraat Bankası’ndan geldi.

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Emeklilere uygulanan promosyon uygulamalarında rekabete Ziraat Bankası, promosyon tutarı artışının yanında arabası olan emeklilere ücretsiz hizmetler de sağlanacağını duyurdu.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada tek şart olarak ‘İlk kez emekli maaşı alacak müşteriler’ ibaresi kullanıldı. Açıklamada Ziraat Bankasını tercih edecek emeklilerin bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanabileceğini belirtildi.

Ziraat Bankası emekli promosyon yarışında HGS hizmeti ve özel kampanyalı mevduat hesabı faizi sunarak yeni bir kulvar açtı.

EMEKLİ KAMPANYALARINDA HANGİ HİZMETLER VERİLECEK

Vadeli mevduat faizlerinde yeni oranlar: Ziraat Bankası’nın kampanyasından yararlanmak için en yakın şubeye gitmenin yanı sıra Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığı’nın kullanarak vadeli mevduat hesabı açılabilecek.

HGS hizmeti: Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti verecek. HGS etiketinizi en yakın şubeye giderek alabilirsiniz.

Kiralık kaza indirimi: Kasa kiralamak isteyen emeklilere kazalar yüzde 25 oranında indirim yapılarak kiralanacak.

Ücretsiz havale EFT FAST: Müşteriler dijital kanallar üzerinden yaptıkları Havale-EFT-FAST işlemlerinde ücret ödemeyecek.

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