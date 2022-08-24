Antwerp-Medipol Başakşehir maçı ne zaman?

Antwerp-Medipol Başakşehir Maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. İşte, Antwerp-Medipol Başakşehir maçı tarihi…

MÜSABAKA NE ZAMAN?

Rövanş maçı 25 Ağustos’ta Belçika’da oynanacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

17’nci dakikada Frey’in pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Alhassan Yusuf, savunma arkasına sarkan Ekkelenkamp’ı gördü ve ara pasını yolladı. Bu oyuncunun dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

22’nci dakikada Serdar Gürler’in pas hatasında ceza sahası topla buluşan Frey’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

36’ncı dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Berkay’ın ara pasıyla ceza sahası içine giren Okaka’nın kaleciye karşı karşıya kaldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45’inci dakikada Mahmut’tan aldığı pasla sol kanatta son çizgiye inen Chouiar, pasını altıpasa yakın bir noktada Okaka’ya çıkardı. Bu oyuncunun topuğuyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+3’üncü dakikada De Laet’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndayishimiye’nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Ekkelenkamp’ın dar açıdan sert vuruşunda Ndayishimiye’nin yatarak müdahalesinde meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada Ekkelenkamp’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nainggolan’ın yaklaşık 30 metreden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

54’üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Berkay’ın pasıyla sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Chouiar’ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 1-0.

66’ncı dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta topla birlikte Antwerp yarı sahasına giren Duarte, arapasını Okaka’ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Butez kurtardı. Dönen topu önünde bulan Chouiar’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

87’nci dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines’in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın bir alanda iyi yükselen Almeida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.