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FIFA’dan Süper Lig ekibine transfer yasağı

FIFA’dan Süper Lig ekibine transfer yasağı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 9:57

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’a 2 dönem transfer yasağı getirirken, kırmızı-beyazlı kulüp bu karara Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yasağa neden olan eski futbolcuları Arvydas Novikovas’a ödemelerin zamanında yapıldığı bildirildi.

Novikovas ve avukatı ile FIFA kararı öncesinde karşılıklı anlaşma sağlandığı ve ilgili anlaşmaya ilişkin olarak FIFA’nın bilgilendirilmesi noktasında karşı tarafça bir eksiklik meydana geldiği bildirilen açıklamada, “Bu nedenle, karşılıklı anlaşmamıza ve karşı tarafa ödemenin tamamını taahhüt süresi içerisinde ödememize rağmen FIFA aleyhimize karar vermiş ve başvurumuzu kötü bir niyetle reddederek kulübümüze 2 dönem transfer yasağı uygulamıştır. Söz konusu transfer yasağı 2023-2024 futbol sezonu kış ve 2024-2025 futbol sezonu yaz transfer dönemlerini kapsamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın düzeltilmesine ilişkin olarak CAS nezdinde hukuki girişimlerin ağustos ayı başında başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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“İsviçre’deki FIFA ve CAS avukatlarımız nezdinde ilgili transfer yasağının kaldırılması için tüm hukuki çalışmalar özenle yapılmaktadır. Benzer haksız cezaların CAS tarafından kaldırıldığına yönelik birçok emsal karar hukukçularımız tarafından değerlendirilmekte ve kulüplerin lehine sonuçlandığı görülmektedir. Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır.”

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