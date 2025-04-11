ANKARA’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Ankara’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde hızını artırarak kenti beyaza bürüdü. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken Ankara Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

ANKARA’DA SOĞUK HAVA VE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Başkent Ankara’da soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzerinde de kar birikintileri oluştu.

Sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h) beklendiğinden, Valiliğimize bağlı özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime 1 gün ara verilmiştir.”

Ayrıca, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

METEOROLOJİDEN ANKARA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da kar yağışının gün boyu etkisini sürdüreceğini, buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com