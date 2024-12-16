ANKARALI TURGUT’UN HÜZNE BOĞAN VASİYETİ: “SAZIMI BİR MÜZEYE KOYUN”

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ankaralı Turgut, 15 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Sanatçı, son yıllarda verdiği bir röportajda, ölmeden önce yaptığı vasiyetini de paylaşmıştı. Sanatçının vasiyeti, sevenlerini hüzne boğdu.

Ankaralı Turgut’un Vasiyeti

Ankaralı Turgut, bir röportajında, “Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara’da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir” diyerek, hayatı boyunca müziğe duyduğu sevgi ve saygıyı vurgulamıştı. Bu vasiyet, Turgut’un müziğe olan bağlılığını ve müziğin her şeyin önünde olduğunu belirttiği anlamlı bir miras olarak kaydedildi.

Ankaralı Turgut Kimdir?

Asıl adıyla Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş ve roman kökenli bir sanatçı olarak müziğe adım atmıştır. Küçük yaşlarda başladığı müzik yolculuğunda, halk müziği ve arabesk tarzı birleştirerek kendine özgü bir müzik tarzı yaratmıştır. 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalmaya başlayan Ankaralı Turgut, zamanla bağlama çalmayı da öğrenmiş ve bu enstrümanla sahne almaya başlamıştır. Müzikal kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Turgut, hem müziği hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Sağlık Durumu ve Vefatı

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edilen sanatçı, 15 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut’un vefatı, müzik camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Cenaze Bilgileri

Ankaralı Turgut’un cenazesi, 16 Aralık 2024 tarihinde Ankara’nın Mamak Ortaköy Mezarlığı’na defnedilecektir. Sanatçının hayranları, onu son bir kez uğurlamak için mezarlıkta toplanacaktır.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/