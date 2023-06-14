Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması! Memur maaşı için tarih verdi…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a ilk resmi ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, asgari ücret ve en düşük emekli memur maaşıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
“Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak.”
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrette enflasyon rakamları ve refah payı dikkate alınarak belirlenecek yeni rakam için birkaç tahmin var. Bunlardan en çok öne çıkanı ise yüzde 30-35 formülü oldu. 5 aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından 15,26 olarak açıklanırken Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde gelmesi bekleniyor. Sadece 6 aylık beklenen yüzde 20’lik enflasyon artışı ile de net 8.506 lira olan asgari ücret 10 bin liranın üzerine yükselecek. Yüzde 10-15’lik bir refah payı artışı ile net asgari ücret 2023 rakamının 11.058 TL ila 11.483 TL arasında olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı. Normal şartlarda Asgari Ücret Komisyonu çalışmaları bir aya yakın sürüyor ancak ara zam döneminde yeni rakamın 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde açıklanması planlanıyor. Erdoğan’ın 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde rakamı duyuracağı ifade ediliyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.