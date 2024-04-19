‘Deve kulaklı’ yorumunu görünce çıldırdı

Özlem Yıldız özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık adı geçen bir isim. Her gönderisi olay yaratan Özlem Yıldız şimdi de bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
O YORUMU GÖRÜNCE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Siyah mini bir elbiseyle poz veren Özlem Yıldız’ın gönderisine bir takipçisi “Kendini güzel mi zannediyorsun? O dudaklar ne? Birde gerile gerile yürüyüş deve kulağınla” yorumunu yaptı.
‘KUSMUK EMOJİLERİNİZE…’
Özlem Yıldız bu yoruma sessiz kalamayarak şöyle konuştu:
“Fatma teyzecim diyeceğim yaşça büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum”