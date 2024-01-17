Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?

Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
17 Ocak 2024 - 17:07
Milli Uzay Programı’nın ilk ayağının gerçekleştirileceği Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu tarihi belli oldu. Uzaya gidecek ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı’nın uzaya gideceği tarih merak ediliyor. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?

Alper Gezeravcı uzaya gidecek olan ilk Türk astronot olacak ve Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olarak uzay yolculuğu Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleşecek görev NASA programı ile takip edilecek. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?

ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Alper Gezeravcı ilk Türk uzay yolcusu olarak uzaya gidecek. Pek çok kişi Türkiye’nin ilk uzay yolculuğuna ve Alper Gezeravcı’ya dair ayrıntıları araştırıyor.

Alper Gezeravcı’nın Türkiye saati ile 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de uzay yolculuğuna başlaması planlanıyor.

Uzaya gidecek Alper Gezeravcı 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gitmiş olacak.

Türkiye’den giden mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonrasında, 19 Ocak tarihinde saat 13.15’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesi planlanıyor.

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan ISS’ye fırlatılacak.

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilen iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilmesi bekleniyor.

ALPER GEZERAVCI’NIN UZAYDAKİ GÖREVİ

Uzaya gidecek olan Alper Gezeravcı, üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı misyon kapsamındaki deneyler, kanserden bağışıklık sistemine değin birçok alanda katkı sağlayacak ve uzayda kaldığı 14 günde toplamda 13 deney gerçekleştirecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahkemeden Martı kararı: Korsan taşımacılık cezası iptal olduMahkemeden Martı kararı: Korsan taşımacılık cezası iptal oldu
Mauro Icardi’nin dönüş tarihi belli olduMauro Icardi’nin dönüş tarihi belli oldu
Murat Kurum, Hasan Arat’ın soyadını karıştırdıMurat Kurum, Hasan Arat’ın soyadını karıştırdı
Yüzde yüz ölümcül korona geliştirdiler. Direkt beyne saldırıyorYüzde yüz ölümcül korona geliştirdiler. Direkt beyne saldırıyor
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeden Martı kararı: Korsan taşımacılık cezası iptal oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mauro Icardi’nin dönüş tarihi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Kurum, Hasan Arat’ın soyadını karıştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüzde yüz ölümcül korona geliştirdiler. Direkt beyne saldırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li Gürer Meclis’te açıkladı: AKP’nin hayvancılık politikası iflas etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekliye ek zam sonrası dul ve yetim maaşı zammı netleşti!Ocak 17, 2024-4:43 pm
İYİ Parti’nin Antalya ve Kırklareli adayları açıklandıOcak 17, 2024-11:19 am
Mersin’de 430 polisle şafak baskını: 54 torbacı yakalandıOcak 17, 2024-10:38 am
HSK kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de!Ocak 17, 2024-10:36 am
Serbest piyasada döviz fiyatları: İşte güncel dolar ve euroOcak 17, 2024-10:35 am
Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiOcak 17, 2024-10:30 am
Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!Ocak 17, 2024-10:28 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !