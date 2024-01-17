Alper Gezeravcı uzaya gidecek olan ilk Türk astronot olacak ve Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olarak uzay yolculuğu Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleşecek görev NASA programı ile takip edilecek. Peki, Alper Gezeravcı uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu ne zaman?

ALPER GEZERAVCI UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Alper Gezeravcı ilk Türk uzay yolcusu olarak uzaya gidecek. Pek çok kişi Türkiye’nin ilk uzay yolculuğuna ve Alper Gezeravcı’ya dair ayrıntıları araştırıyor.

Alper Gezeravcı’nın Türkiye saati ile 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de uzay yolculuğuna başlaması planlanıyor.

Uzaya gidecek Alper Gezeravcı 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 13 bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzaya gitmiş olacak.

Türkiye’den giden mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonrasında, 19 Ocak tarihinde saat 13.15’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesi planlanıyor.

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan ISS’ye fırlatılacak.

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilen iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilmesi bekleniyor.

ALPER GEZERAVCI’NIN UZAYDAKİ GÖREVİ

Uzaya gidecek olan Alper Gezeravcı, üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı misyon kapsamındaki deneyler, kanserden bağışıklık sistemine değin birçok alanda katkı sağlayacak ve uzayda kaldığı 14 günde toplamda 13 deney gerçekleştirecek.