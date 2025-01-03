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ALMANYA VE FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN TARİHİ ŞAM ZİYARETİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a resmi bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma yönündeki önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

SURİYE’DE YENİ DÖNEM: GEÇİŞ HÜKÜMETİ

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle, Suriye Ahmed Eş-Şera liderliğinde bir geçiş hükümeti tarafından yönetilmeye başlandı. Bu yönetim, ülkedeki siyasi ve toplumsal düzeni yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Baerbock ve Barrot, Şam’da geçici hükümetin lideri Eş-Şera ve diğer yetkililerle bir araya gelerek, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrar konularını ele aldı.

ALMANYA VE FRANSA’DAN YENİ SİYASİ BAŞLANGIÇ MESAJI

Ziyaret öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’nin AB ile ilişkilerinde yeni bir başlangıç için adımlar atmasının önemini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise Fransa ve Almanya’nın Suriye halkının yanında olduğunu belirterek, barışçıl bir geçiş sürecini destekleyeceklerini ifade etti.

AB’NİN SURİYE İLE YAKINLAŞMA ÇABALARI

Bu ziyaret, AB’nin Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Suriye’deki insani krizlerin çözümü ve ülkenin yeniden inşası için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiği belirtiliyor.

ULUSLARARASI TOPLUMUN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Baerbock ve Barrot’un gerçekleştirdiği bu tarihi ziyaret, AB ülkelerinin Suriye’nin geleceği konusunda daha aktif bir rol üstlenme isteğini yansıtıyor. Görüşmelerin, hem Suriye’nin yeniden inşa sürecine hem de bölgesel barışa katkı sağlaması bekleniyor.

 

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

ALMANYA VE FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN TARİHİ ŞAM ZİYARETİ
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