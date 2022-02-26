ABD kararını verdi: Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov’a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’un yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Gerasimov’a da yaptırım uygulayacak.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, Ukrayna’ya yönelik saldırının “mimarlarına” yaptırım uyguladığı kaydedildi. Alınan yaptırım kararlarının Rusya’ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediğine işaret edilen açıklamada, bunların Rusya’yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya’nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna’yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur” değerlendirmesi yer aldı.

Hazine’nin bir devlet başkanını yaptırım listesine almasının “son derece nadir” olduğu belirtilen açıklamada, Putin’in Kim Jong Un, Aleksandr Lukaşenko ve Beşar Esed gibi “despotları” içeren küçük bir gruba katıldığı ifade edildi.

SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANINA DA YAPTIRIM

Açıklamada, Putin ve Lavrov’un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi’nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov’a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD’de veya ABD’li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.

YELLEN: ABD ULUSLARARASI MÜTTEFİKLERİYLE BİRLEŞTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin’e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı için “ciddi” bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD’nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini vurgulayan Yellen, “Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya’ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

S&P, RUSYA’NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

ABD’li Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya’nın döviz cinsinden kredi notunu “BBB-“den “BB+”ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da “BBB”den “BBB-“ye düşürdü.

Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ülkenin bankacılık sisteminin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere güçlü uluslararası yaptırımlara yol açtığı kaydedildi. Yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, jeopolitik gerilimlerin özel sektör güvenini aşağı çekerek büyüme üzerinde baskı yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, jeopolitik çatışmanın evrimi ile mevcut kısıtlamaların nihai ekonomik ve finansal yansımalarının yanı sıra ek yaptırımlara ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu belirtildi.

UKRAYNA’NIN KREDİ NOTU DA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan S&P, Ukrayna’nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun “B”den “B-“ye düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısının Ukrayna’nın ekonomik büyümesi, finansal istikrarı, dış konumu ve kamu maliyesi için risk oluşturduğu kaydedildi.

Ayrıca bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Ukrayna’nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu “B”den “CCC”ye düşürdüğünü duyurdu.