Alman gazetesinden ‘Erdoğan’ vurgusu! 400 milyon insanın hayatı buna bağlıydı…

Almanya’nın Bild gazetesi, dünyada 400 milyon insanın hayatının bağlı olduğu Ukrayna tahılı için devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolüne dikkat çekti. Gazete Erdoğan’ın elindeki avantajı, tüm dünyayı rahatlatan tahıl anlaşması için kullandığını belirtti.

Alman Bild gazetesi Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizine ilişkin haberinde Türkiye’nin bu süreçte oynadığı role dikkat çekti.

400 MİLYON İNSANIN HAYATI BUNA BAĞLI

Ukrayna’nın dünyanın en büyük dördüncü tahıl ihracatçısı olduğuna ve dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon insanın hayatta kalabilmek için buradan gelecek tahıla ihtiyaç duyduğunu belirten gazete, Rusya’nın Ukrayna tahılını yaklaşık altı ay süreyle bloke ettiğini hatırlattı.

ERDOĞAN AVANTAJINI TAHIL ANLAŞMASI İÇİN KULLANDI

Tam da kritik noktada devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiğini yazan gazete haberinde şuı ifadelere yer verdi;

“İstanbul boğazı, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan bu avantajını tahıl anlaşması için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi Orta Doğu’ya hareket etti.”





ERDOĞAN TEKRAR DEVREYE GİRMİŞTİ

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin anlaşma Türkiye ve BM’nin girişimleri ile 22 Temmuz’da imzalanmıştı ve dünya rahat bir nefes almıştı.

Rusya Ukrayna’nın Kırım’da düzenlediği saldırı nedeni ile 29 Ekim’de anlaşmayı askıya aldığını duyurduğunda devreye yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından tahıl anlaşmasına geri dönme kararı aldı.