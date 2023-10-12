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ABD Başkanı Biden’ın karşısına Türk aday çıkıyor

ABD Başkanı Biden’ın karşısına Türk aday çıkıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ekim 2023 - 15:35
ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dikkat çekici bir çıkış geldi.

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ABD Başkanı Biden’ın karşısına Türk aday çıkıyor
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