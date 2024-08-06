Ali Koç’un baldızı bakın kim çıktı?

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, bu kez ailesindeki sürpriz bir detayla gündem oldu.

2001 yılında tanışan ve 2005 yılında Nevbahar Koç (Demirağ) ile dünya evine giren Ali Koç’un baldızı, ünlü çıktı.

Nevbahar Koç’un kız kardeşinin kim olduğu sosyal medyayı salladı.

Ali Koç ve eşi Nebahat Koç

HEM OYUNCU HEM ŞARKICI

Nevbahar Koç’un kardeşinin ünlü sanatçı ve oyuncu Melike Demirağ olduğu öğrenildi.

Melike Demirağ, 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Üsküdar Türk Kız Koleji’nden mezun olan Demirağ, 70’li yıllarda şöhret hayatına adım attı.

1971 yılında babasının çektiği “Üç Kızgın Cengaver” filmiyle sinemaya giriş yaptı.

1974 yılında Yılmaz Güney ile oynadıkları “Arkadaş” filmiyle iyice ünlenen Demirağ, “Sürü”, “Yedi Tepe İstanbul”, “Şöhret Sandalı” ve “Gönderilmemiş Mektuplar”da oynadı.

Oyunculuk kariyerinden çok şarkıcılık kariyeri ile tanınan Demirağ, “Arkadaş” (1971), “Merhaba” (1975), “Hadi Canım Sen De” (1975), “Ağlamak Ayıp Değil” (1976), “Ninni” (1976), “Pervane ile Işık” (1977) gibi ünlü şarkıları da seslendirdi.