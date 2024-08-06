Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrum’da!

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrum’da!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
06 Ağustos 2024 - 15:42

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettrien Dilan Çiçek Deniz (29) ile Rafael Cemo Çetin’in (32) ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü oyuncu ve sevgilisi, Bodrum’da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift, önceki gün Bodrum Türkbükü’nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Rafael Cemo Çetin, şezlongunda güneşlendi.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrumda

 

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Dilan Çiçek ise iskelede yürüyerek uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrumda
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin aşkı doludizgin devam ediyor! İlk paylaşım geldiHaberi Görüntüle

Telefon görüşmesinden sonra Rafael Cemo Çetin’in yanına giden genç oyuncu, sevgilisi ile sohbetine kaldığı yerden devam etti.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrumda

 

FİT DİLAN

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atan Dilan Çiçek Deniz, fit haliyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrumda

 

“OĞLUMLA GÖRÜŞMÜYORUM”

Sinan Çetin, “Oğlunuz ile Dilan Çiçek Deniz birlikteler. Siz bu ilişkiye nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna, “Bu soruların muhatabı o. Bunları ona sorun. Ben oğlumla görüşmüyorum” demişti.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrumda

 

Bu çıkışın ardından sevgilisi ile Arnavutköy’de görüntülenen Rafael Cemo Çetin, babasının “Görüşmüyoruz” açıklaması hakkında, “Yanlış anlaşılma olmuş. Görüşüyoruz biz kendisiyle” diyerek gülümsemişti.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrumda

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !