Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti Bodrum’da!

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettrien Dilan Çiçek Deniz (29) ile Rafael Cemo Çetin’in (32) ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü oyuncu ve sevgilisi, Bodrum’da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çift, önceki gün Bodrum Türkbükü’nde bir otelin iskelesinde görüntülendi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Rafael Cemo Çetin, şezlongunda güneşlendi.

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Dilan Çiçek ise iskelede yürüyerek uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Telefon görüşmesinden sonra Rafael Cemo Çetin’in yanına giden genç oyuncu, sevgilisi ile sohbetine kaldığı yerden devam etti.

FİT DİLAN

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atan Dilan Çiçek Deniz, fit haliyle herkesi kendine hayran bıraktı.

“OĞLUMLA GÖRÜŞMÜYORUM”

Sinan Çetin, “Oğlunuz ile Dilan Çiçek Deniz birlikteler. Siz bu ilişkiye nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna, “Bu soruların muhatabı o. Bunları ona sorun. Ben oğlumla görüşmüyorum” demişti.

Bu çıkışın ardından sevgilisi ile Arnavutköy’de görüntülenen Rafael Cemo Çetin, babasının “Görüşmüyoruz” açıklaması hakkında, “Yanlış anlaşılma olmuş. Görüşüyoruz biz kendisiyle” diyerek gülümsemişti.