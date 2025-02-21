DERBİNİN SLOVEN HAKEMİ SLAVKO VINCIC’İN ŞAİBELİ GEÇMİŞİ GÜNDEMDE!

DERBİNİN SLOVEN HAKEMİ SLAVKO VİNCİC HAKKINDA TARTIŞMALAR BÜYÜYOR! ŞAİBELİ GEÇMİŞİ GÜNDEMDE

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak atanan Sloven hakem Slavko Vincic , futbol dünyasında tartışmalara yol açtı. Galatasaray’ın hakemin atanmasına itiraz ettiği belirtilirken, Vincic’in geçmişte yaşadığı skandallar yeniden gündeme geldi.

GALATASARAY, VINCIC’İN ATANMASINA KARŞI ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) tarafından uygulanan kararla, derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic tarafından yönetileceği kesinleşti. Ancak Galatasaray yönetimi, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Slovenya’daki Maribor Kulübü’nün sahibi olması nedeniyle Vincic’in atanmasına itiraz etti.

TFF, itirazı reddederken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem atamalarının devam edeceğini belirtti.

SLAVKO VINCIC’İN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Vincic, kariyeri boyunca birçok önemli maçı yönetmiş olsa da 2020 yılında Bosna-Hersek’te bir fuhuş ve operasyon operasyonunda tutuklanmasıyla büyük bir skandalın içinde yer aldı.

Bosna-Hersek’in Sırp kantonu Bijeljina’da bir akşam yapılan polis baskınında Slavko Vincic’in aralarında 26 erkek ve 9 kadın hüküm sürdü.

Operasyon sırasında:

Fuhuş organize eden bir suç şebekesiyle bağlantılı kişiler yakalandı.

Evde yasa dışı sistemler ve miktarda kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan isimler arasında ünlü Sırp manken Tijana Ajfon’un da olduğu öğrenildi.

Vincic, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Yanlış zamanda, yanlış yerdeydim. O akşam iş yemeği için kaldığım” suçlamaları reddedildi.

UEFA BAŞKANI CEFERİN’İN MÜDAHALESİ İDDİASI

Slovenya basını, olayın ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in, hemşehrisi olan Vincic’in başarısının kesilmesi ve serbest kalması için devreye girdiğini iddia etti.

ACUN ILICALI BAĞLANTISI VE DERBİDEKİ TARTIŞMALAR

2022 yılında İngiltere’nin Hull City kulübünü satın alan Fenerbahce Asbaşkanı Acun Ilıcalı , Slovenya’nın Maribor kulübünün %74 hissini satın aldı.

Vincic’in de Slovenya’nın Maribor şehrinin olması , Galatasaray cephesinde hakem atamasıyla ilgili soru işaretleri doğurdu.

VINCIC’İN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi:

Arsenal 2-0 PSG

Barselona 4-1 Bayern Münih

Real Madrid 1-3 Milano

Leverkusen 1-0 Inter

Uluslar Ligi:

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Suudi Pro Lig:

Al Ahli 1-2 Al Hilal

Yunanistan Süper Ligi:

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

DERBİ ÖNCESİ GERGİNLİK ARTIYOR

Slavko Vincic’in atanması, Türkiye’de yabancı hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Özellikle geçmişteki skandallar ve Slovenya’daki bağlantılar , derbi öncesinde hakemin raporlaması konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Galatasaray’ın itirazına rağmen TFF’nin Vincic kararında ısrarcı olması , maç öncesi tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.