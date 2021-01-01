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Yunanistan’da asgari ücret 663 Euro oldu

Yunanistan’da asgari ücret 663 Euro oldu
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29 Aralık 2021 - 13:34

Yunanistan’da asgari ücret 663 Euro oldu

Komşu ülke Yunanistan’da asgari ücretin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 663 Euro olarak belirlendiği açıklandı. Zanaatkarlar için bu ücret günlük 29,62 Euro olacak.

Yunanistan'da asgari ücret 663 Euro oldu

Sözcü Gazetesi’nden Yaşar Anter’in haberine göre Yunanistan’da geçtiğimiz Temmuz ayında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ve anlaşmaya varılan asgari ücret konusunda açıklama yapan Çalışma Bakanı Kostis Hatzidakis asgari ücretin kararının imzalandığı duyurdu.

Yunanistan  Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışanlar için asgari ücret yüzde 2 oranında artırılarak aylık 650 Euro’dan 663 Euro’ya yükseltildi.

Zanaatkarlar ve esnaf için ise asgari ücret de yüzde 2 oranında artırılarak günlük 29,04 Euro’dan 29,62 Euro’ya yükseldi.

 

 

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