Yunanistan’da asgari ücret 663 Euro oldu

Sözcü Gazetesi’nden Yaşar Anter’in haberine göre Yunanistan’da geçtiğimiz Temmuz ayında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ve anlaşmaya varılan asgari ücret konusunda açıklama yapan Çalışma Bakanı Kostis Hatzidakis asgari ücretin kararının imzalandığı duyurdu.

Yunanistan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışanlar için asgari ücret yüzde 2 oranında artırılarak aylık 650 Euro’dan 663 Euro’ya yükseltildi.

Zanaatkarlar ve esnaf için ise asgari ücret de yüzde 2 oranında artırılarak günlük 29,04 Euro’dan 29,62 Euro’ya yükseldi.