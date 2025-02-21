FEYZA AKTAN’IN GEÇMİŞTEKİ ŞİKAYETİ ORTAYA ÇIKTI! “ÖZCAN DENİZ BENİ DÖVMEDİ” DEMİŞTİ, ANCAK DİLEKÇEDEKİ DETAYLAR ŞAŞIRTTI

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz , eski eşi Feyza Aktan hakkında ortaya atılan iddialarla yeniden gündemde. Aktan, listesindeki darp izi olan görüntülerle ilgili “Beni, Özcan dövmedi” açıklamasında bulunsa da, geçmişteki şikayet dilekçesinde yazanlar dikkat çekti.

ÖZCAN DENİZ HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ SUNMUŞTU

Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’ın haberine göre , Feyza Aktan, daha önce “zincirleme şekilde kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetten yoksun bırakma”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından Özcan Deniz hakkında şikayetçi oldu.

Aktan’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, “2018 yılında Özcan Deniz beni dövdü, 2019 yılında da kız kardeşinin yanında darp etti” ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

“BİZ SORUNSUZ DEVAM EDİYORUZ” DEMİŞTİ

Feyza Aktan, ortaya çıkan darp ayrıntılarının ardından Özcan Deniz’e destek veren bir açıklama yaptı:

“Darp yöneticisi, bakıcılarından işlemlerinden. Biz anne-baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz.”

Ancak geçmişte mahkemeye sunulan protestolardaki şiddet iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE BAKICISIYLA KAVGA ETMİŞTİ

2021 yılında Kuzey’in oğlu Kuzey’in bakımları ile kavga eden Feyza Aktan , bu olaydan sonra vücutta morlukların oluştuğunu belirtmişti. Son açıklamalarda, darp izlerinin o olaydan saklandığı savundu.

Ancak geçmişte Özcan Deniz hakkında yaptığı suç duyuruları ve şiddet iddiaları , olayların farklı boyutlarda olduğu tartışmaları artırdı.