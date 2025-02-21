‘ERDOĞAN ADAY OLMAZSA’ ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇ! O İSİM AÇIK ARA ÖNDE

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin 202 kişi ile yapılan anketin sonuçları açıklandı. CRecep Tayyip Erdoğan’ın aday olmaması durumunda Cumhur İttifakı’nın olası Cumhurbaşkanı adaylarıarasıHakan Fidan oldu.

HAKAN FİDAN ZİRVEDE, SELÇUK BAYRAKTAR TAKİPTE

Katılımcılara “Erdoğan aday olmamalı, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” Bu yüzden

Sonuçlara göre:

Hakan Fidan: %35,4

Selçuk Bayraktar: %11,7

Numan Kurtulmuş: %7,9

Hiçbiri: %10,9

Kararsızlar: %14,1

Fikri veya cevap vermeyenler: %17,1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açık ara farkla güçlü bir aday olarak öne çıkarken,ErdoğSelçuk Bayraktar ise ikinci sırada yer aldı.

CHP CEPHESİNDE İMAMOĞLU ÖNDE, YAVAŞ YAKIN TAKİPTE

Ankette, “Özgür Özel aday olmamalı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” Soruya verilen yanıtlar şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: %31,1

Mansur Yavaş: %30,4

Tanju Özcan: %7,4

Kemal Kılıçdaroğlu: %4,1

Hiçbiri: %7,2

Kararsızlar: %3,1

Fikri veya cevap vermeyenler: %13,2

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında farkın oldukça az olduğu görülürken, Kılıçdaroğlu’nun adaylık desteğinin düşük seviyede kalması dikkat çekti.

SEÇMENİN EN BAŞARILI BULDUĞU BAKAN KİM?

Ankette, “Son dönemde en başarılı bulduğunuz bakan kimdir?” Soruya verilen yanıtlar şu şekilde oldu:

Hakan Fidan (Dışişleri Bakanı): %22,7

Ali Yerlikaya (İçişleri Bakanı): %7,1

Abdulkadir Uraloğlu (Ulaştırma Bakanı): %7,1

Yaşar Güler (Milli Savunma Bakanı): %2,8

Mehmet Şimşek (Hazine ve Maliye Bakanı): %1,5

Murat Kurum (Çevre ve Şehircilik Bakanı): %1,5

Hiçbiri: %36,4

Kararsızlar ve fikri olmayanlar: %18,2

Hakan Fidan, hem Cumhurbaşkanlığı adaylığında hem de en başarılı bakan sıralamasında zirvede yer alarak dikkat çekti.

ANKET SONUÇLARI SİYASET GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİRDİ

Erdoğan’ın aday olmaması durumunda AK Parti seçiminin Hakan Fidan’a yönelmesi, Selçuk Bayraktar’ın ise ikinci sırada yer alması, gelecek seçimlerde Cumhur İttifakı Küçük olası adaylık senaryolarını şekillendirilebilir.

Öte yandan CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki rekabetin devam ettiği ve iki ismin de güçlü adaylar olarak öne çıktığı görülüyor.