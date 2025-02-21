KABİNEDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ! EN AZ 5 BAKAN GİDİYOR, 4 İSİM AFFINI İSTEYECEK

KABİNEDE DEĞİŞİM SİNYALİ! EN AZ 5 BAKAN GİDİYOR, 4 İSİM AFFINI İSTEYECEK

AK Parti, 23 Şubat’ta Ankara Spor Salonu’nda düzenleneceği 8. Olağan Büyük Kongresi’ne hazırlanırken, kulislerde kabine değişikliği iddiaları gündeme getirildi. En az 5 bakanın görevinden ayrılırken , 4 bakanın ise afını öne çıkaracağı öne sürüldü.

ERDOĞAN’IN “YENİLENME” MESAJI VE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Kongre hazırlıkları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra işaret ettiği değişimlere yöneldi. İl ve ilçe kongrelerinde parti gidişatında değişimlere giden Erdoğan’ın , Merkez Yürütme Kurulu ( MYK ) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda ( MKYK ) da %50’nin üzerinde bir değişiklik yapılması bekleniyor.

Parti kaynaklarına göre kabine değişikliği kongre sonrasında yapılacak ve Erdoğan, 2028 seçimlerine hazırlanacak yeni ekibini belirleyecek. Yenilenme hamlesiyle birlikte, “metal yorgunluğu” tespit edilen isimlerin yerine daha dinamik ve genç kadroların göreve getirileceği konuşuluyor.

KABİNEDE KİMLER GİDECEK?

Kulislerde konuşulanlara göre en az 5 ana konunun ele alınması bekleniyor. Görevden affını isteyeceğiniz 4 isim ise:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Kabinedeki yazma, seçme şikayetleri ve performans değerlendirmeleri sertifikasının işaretleneceği belirtiliyor.

YENİ KABİNEDE KİMLER YER ALACAK?

Kulislerde öne çıkan isimlerden biri de İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Ankara milletvekili Kürşad Zorlu. Zorlu’nun yeni kabinede görev alabileceği ifade ediliyor.

Erdoğan’ın, dinamik ve sahada daha aktif olarak katılabilecek yöntemlerle devam etmek istediği vurgulanıyor. Özellikle ekonomi, sağlık ve ulaşım alanında dağıtılan halkanda büyük yankı uyandırması bekleniyor.