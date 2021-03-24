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Alaylı Değil Okumuş Oyuncu Olmak İstiyorum

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Alaylı Değil Okumuş Oyuncu Olmak İstiyorum
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24 Mart 2021 - 16:25
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Alaylı Değil Okumuş Oyuncu Olmak İstiyorum

 

 

 

Genç modelin en büyük hayran olduğu kişi Demet EVGAR  olduğunu  belirtti.

1999 İstanbul doğumlu olan genç model Tuba ÖZKAN oyuncu olmak için
alaylı değil okumuş oyuncu olmak istediğini belirtirken Kocaeli
Üniversitesi mezunu olan ÖZKAN şimdi Müjdat GEZEN oyunculuk okuluna
kayıt yaptıracağını okulu mezun olduktan sonra oyunculuğu
başlayacağını belirtti.

 

 

 

Modellik Yapan Tuba ÖZKAN şöyle konuştu “Üniversite eğitimimi 1 sene Balıkesir/Bigadiç banka ve sigorta bölümü okuyarak başladım fakat beni yansıtan bir meslek olmadığını fark edip Kocaeli Üniversitesi Özel güvenlik ve mülkiyet koruma bölümünden mezun oldum. Bu meslek benim küçükken hayal ettiğim veya istediğim bir şey değildi. Türkiye’nin çoğu ilinde veya aile standartlarında mankenlik bir iş veya meslek olarak düşünülmüyor. Haliyle bana da böyle bir seçenek hakkı sunulmamıştı. Arkadaş ortamında “senin manken olman gerekiyor” denene kadar. Bir arkadaşımın zoruyla sıradan bir fotoğrafçının home office tarzında olan stüdyosuna gittik orada anladım ne kadar fotojenik olduğumu ve asıl bu mesleği yapmak için yaratıldığımı.

 

 

 

Mankenliğin bana kalırsa eğitimin yanı sıra cesareti, özgüveni ve en önemlisi gerçekten istemek başarı getirir. Günümüzde her 5 kişiden 3 ü manken/model olduğunu iddia ediyor. Halbuki her meslek gibi bu meslekte emek ve alın teri istiyor. Defileden bir gün önce heyecandan ve podyuma olan aşkımdan uyuyamasam da asıl hedefim başarı bir oyuncu olmak. Örnek aldığım ve imrendiğim kişi ise Demet EVGAR. Bu mesleği yaparken tek korktuğum şey ise “havai fişek etkisidir”. Önce eğitimim sonra hayalim. Bir dizi veya filmden sonra bir daha hiç göremediğimiz çok oyuncu var Türkiye de. Ben bunlardan biri değilim zamanında defileye çıkarmayan ama şu an defilesine çıkmamı isteyen çok Koreograf var peşimde. Her zaman derim mantığını kullanırsan bu işte azmin ve hırsın seni başarıya götürür. ”

 

 

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