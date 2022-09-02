Son dakika… Şarkıcı Gülşen hakkında 48 sayfalık iddianame! İşte istenilen ceza

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı. 48 sayfalık iddianamede 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, şarkıcı Gülşen hakkında 48 sayfalık Iddianame hazırlandığını, iddianamede 702 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığını söyledi.

İşte Ceylan Sever’in Gülşen hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin aktardığı detaylar…

48 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 702 müşteki yer aldı iddianamede. Müştekiler arasında KADEM ve Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu’nun ifadesine yer verildi. Kimseye ayrımcılık yapmak gibi bir niyetinin olmadığı yönünde ifadeler vermişti. Bununla ilgili de bahsettikleri vardı.

“EMNİYET VE SAVCILIK İFADESİ YER ALDI”

Şarkıcı Gülşen’in emniyet ve savcılık ifadesi yer aldı. Orkestrasındaki arkadaşıyla şakalaştığını belirtmişti. Avukatlarının da savunmasına yer verildi. 48 sayfanın çoğunu müştekiler oluşturuyor. Savcının değerlendirmesi de yer aldı.

“1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ”

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Eğer asli ceza mahkemesi iddianamedeki değerlendirmeleri hukuka uygun bulmazsa yeni bir iddianame hazırlanması istenecek.