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AKOM İstanbul’u tarih vererek uyardı!

AKOM İstanbul’u tarih vererek uyardı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2024 - 13:59
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 34-37 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca yüksek nem oranları ile birlikte özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde sıcaklıkların ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu.

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