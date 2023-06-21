AK Partili başkana ‘cinsel saldırı’ soruşturması! ‘Yakaladığım yerde yapışacağım…’

Nüfusu 9 bin civarında olan Gülüç Belediyesi’nin AK Partili başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 2022 yılında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.
Nüfusu 9 bin civarında olan Zonguldak Gülüç Belediyesi’nin AK Partili başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 2022 yılında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.
HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre AK Partili Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay boyunca sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra, cinsel saldırıda bulundu.
“İKİ HAFTADIR KENDİME GELEMEDİM, KALÇAMI FALAN ELLEDİNİZ”
Soruşturmaya giren yazışmalara göre D.K. isimli kadın Başkan Demirtaş’a, “Başkanım o gün neye uğradığımı şaşırdım. Allah aşkına dövüyorsanız ‘aha yanağım burada’ dedim. Tuttunuz beni öptünüz. Ben çalışanınızım beni öpmeniz ne demek. İki haftadır kendime gelemedim. Ne çıkacağımı, ne de duracağımı bildim. Bir de kalçamı falan ellediniz o gün. Neye uğradığımı şaşırdım. Ne istiyorsunuz benden, ne olacağım ben sizin hayatınızda?” diye yazdı.
“YAKALADIĞIM YERDE YAPIŞACAĞIM”
Başkan Demirtaş ise çalışanına, “Sen benim her şeyim olacaksın. Ben nerede dursam sen orada duracaksın. Yakaladığım yerde yapışacağım” diye yanıt verdi.
D. K. bu mesaja, “Yakaladığınız yerde nasıl yapışıyorsunuz bana, işim olmaz başkanım. Herkese bakıyor musunuz? Bakmayın artık bana” şeklinde karşılık veriyor.
Belediye başkanı ise ısrarını sürdürerek, “Herkeste kalça olmaz ki” diye karşılık verdi.
“DOSYADAN HABERİM YOK”
Telefonla ulaşılamayan Demirtaş hakkında açılan soruşturmanın açık olduğunu ve devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı danışmanının ve programa katılan AK Partili siyasetçilerin kendisi hakkındaki dosyadan haberi olmadığını öne süren Demirtaş, “Açılışımız vardı. Davet ettik. Valimiz de törene katıldı. Dosyama ilişkin bir şey diyemem. Saadet Oruç Ereğlili zaten… Üniversiteye gelmişti. Davet ettik geldi” ifadelerini kullandı.