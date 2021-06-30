‘Online Duruşma’ Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Adliyelere gitmeden duruşmalara katılımı amaçlayan e-Duruşma yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

Yıl sonu itibariyle ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşma uygulamasıyla ilgili tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlıyor.

UYAP sisteminde duruşmaların bu şekilde yapılabilmesi için alt yapı hazırlandı. Mayıs ayında, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede 679 e-Duruşma uygulaması gerçekleştirildiği açıklandı.