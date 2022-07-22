AK Parti kulislerine dair olay iddialar! ‘Birbirlerine selam vermeyenler şimdi…’

Yaşar Aydın, AK Parti içindeki ‘kavgayla’ ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Erdoğan iktidarı yıkılmaya doğru gidiyor” diyen Aydın, ayrıca birbirlerini yolda görseler selam vermeyen kişilerin kuliste kol kola gezer olduğunu söyledi.

BirGün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, iktidar partisinde Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik ve Bülent Arınç gibi ‘beklenen’ isimlerin yakınmalarıyla başlayan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ‘dost uyarılarıyla’ devam eden süreci köşesine taşıdı.

Bir yıl öncesine kadar AK Parti içindekileri Soylu, Albayrak ve gelenekselciler gibi bir çırpıda özetlenebileceğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

‘BİRBİRLERİNİ YOLDA GÖRSELER SELAM VERMEYEN İSİMLER, KULİSTE KOL KOLA GEZER OLDU’

“Ama şimdi kim kimdir, kimin kiminle arası iyi, hangi cemaatin önerisiyle göreve geldi, bilene aşk olsun. Düne kadar birbirlerini yolda görseler selam vermeyen bazı isimler kuliste kol kola gezer oldu. ‘Ayrılmaz’ dediklerimiz de medya üzerinden tehditler savurmaya başladı.

Bunun tek bir açıklaması var, o da yenilgi korkusu partide tüm dengeleri altüst etmiş durumda. Seçim süreci değil seçim sonrası pozisyonlar için harekete geçilmiş durumda.

‘ERDOĞAN BEKLENİYOR’

İlk fırsatta Erdoğan meseleye el atacaktır. 2023 seçimlerinin önemi, birlik beraberlik vurgusu ile birlikte baltalar kısa bir dönem için bir kez daha toprağa gömülebilir. Ama bu çok uzun sürmeyecektir. Çünkü her bıçak daha derine saplanıyor ve kanamayı durdurmak eskisi gibi kolay olmuyor.

Yeni Şafak AKP’nin önemli bir ismini, Başakşehir ve İBB eski Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı yolsuzlukla suçladı. Hem de geçmiş döneme dair değil. Bugün, şu anda, AKP iktidarı döneminde ihale yolsuzluklarının yapıldığı söyleniyor. Sadece eski bir belediye başkanı olsa üzerinde çok fazla durmaya değmezdi. Ama daha Başakşehir’den bu yana Erdoğan ve ailesi ile çok yakın ilişkisi olan bir isimden bahsediyoruz.

‘YENİ ŞAFAK’IN MESAJI YERİNE ULAŞTI’

Erdoğan’ın ‘Kendim gibi güvenirim’ dediği, Uysal’ın da ‘Saldırı bana değil Erdoğan’a’ diyecek kadar emin olunan bir ilişki var aralarında. Yeni Şafak tarafından yapılan ve özel bir anlamı olan ‘haber’in arkası gelmedi. Mesajın yerine gittiği anlaşılıyor.

‘KÜLÜNK AKP’NİN KARA KUTUSU, KİMSE LAF ETMİYORSA DURUM TAHMİNİMİZDEN KÖTÜ OLABİLİR’

Arkasından Metin Külünk’ün sosyal medya paylaşımları geldi. 20 yıllık muhalif edasıyla yazılanlar üzerine ne partiden ne de Saray’dan tek bir cümle geldi. Külünk ki bir anlamda AKP’nin silahşörü, kara kutusudur, o bile bunları söylüyor ve kimse tek laf etmiyorsa durum gerçekten tahminimizden daha da kötü olabilir. Anlaşılan o ki herkes Erdoğan’ın birlik konuşmasından sonra yapacağı hamleyi bekliyor. O konuşma, pozisyonları netleştirecek.

Bu gelişmeler aklımızın bir kenarında dursun. Buradan Cübbeli Ahmet’in ‘İç savaş’ çıkışına geçelim. Zaman zaman benzer çıkışlar yapsa da Diyanet’i hedefe alan sözleri atlanılır cinsten değil: ‘Diyanet’i uyarıyoruz; hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz, selefiliğe, vehhabiliğe hizmet edip, iç savaşı körüklemiş olacaksınız.’

‘CÜBBELİ BUGÜNKÜ İKTİDARI KIZDIRMADAN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DE AYAKTA KALMANIN HESAPLARINI YAPIYOR’

İlk bakışta Cübbeli Ahmet’in bu çıkışı AKP içinde yaşananlarla çok ilgisi yokmuş gibi algılansa da yandaş medyanın yaklaşımı, parti içinde yarattığı tartışma, bazı belediyelerin dahil olması ile birlikte birbirinden çok da bağımsız olmadığını söylemek mümkün. Cübbeli bugünün iktidarını kızdırmadan önümüzdeki dönem de ayakta kalmanın hesaplarını yapıyor. Açıkça yeni gelecek iktidara ve onun elinde tutacağı devlet aygıtına ‘Uzlaşmaya hazırım’ mesajı veriyor. Bir tür itirafçılık olarak da algılayabiliriz.

‘SEÇİMİN KADERİ’

20 yıldır iktidarın her tülü nimetinden faydalanan çok geniş bir tabaka oluştu. Farklı boyutları olan bir tabaka. ‘Nemalanan, haksız kazanç elde eden, görevi kötüye kullanan, iktidarda kalmak için suç işlemeyi göze alan’ diye liste uzayıp gidiyor. Şimdi tüm bu işleri yapanlar için sınav zamanı. Bu kesimlerin önemli bölümü artık olası bir yenilgiyi piyasa deyimiyle ‘satın almış’ durumda. Bu durum seçimin kaderini belirleyecek gelişmelerden bir tanesi. Bunu sadece sandık boyutuyla değerlendirmemek gerekir. Seçime hangi koşullarda gidileceğinde biraz da AKP içinde yaşananların sonuçlarının da etkisi olacağını unutmamak gerekir. Durum ‘İktidarda kalmalıyız ve bunun için her şeyi yapalım’ diyen kesimlerin aleyhine işliyor gibi.

‘İTİRAZ EDENLER, SADECE AKP’DE YAŞANAN KAVGANIN TARAFI DEĞİL’

Özetle eleştirenler, itiraz edenler, sadece AKP’de yaşanan kavganın tarafı değil. Onları aynı zamanda 20 yıl boyunca kazandıklarını muhafaza etme gayreti içinde olan kesim olarak da tanımlamak lazım. Parti ve çeperinde yaşanan kavga esas olarak buraya dayanıyor.

İki somut sonucu olacak:

Birincisi AKP’nin kaynayan kazan görüntüsü pekişecek, ayrılıklar ve itirazlar artacak

İkincisi ise iktidarın politika dışı hareket alanını daraltacak.

Tüm bunlar yaşanırken son kararı Erdoğan verecek. Son İran buluşması ve ardından Zoha’da yaşananlar gösteriyor ki Ortadoğu’da Erdoğan’ın istediği sonucun çıkması mümkün değil. Dışarıdan ekmek yok. SADAT’ın içinde yaşananlar, Sezgin Baran Korkmaz, Peker’in varlığı, Külünk gibi isimlerin isyanı içeride de sahayı kontrol etmekte çok zorlandığını gösteriyor.

‘ERDOĞAN İKTİDARI YIKILMAYA DOĞRU GİDİYOR’

Erdoğan iktidarı yıkılmaya doğru gidiyor. Sadece parti değil bu süreçte oluşan tüm çıkar odaklarını da içine alan bir yıkılış süreci. O yüzden ihaneti ve gürültüsü bol bir yıkım olacak.”