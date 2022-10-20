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Mauro Icardi’ye Arjantin’de büyük şok!

Mauro Icardi’ye Arjantin’de büyük şok!
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20 Ekim 2022 - 13:36

Wanda Nara’nın oteline alınmayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin girişte bekletildiği görüntüler ve Nara’nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa kareleri yayınlandı.

Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 1

İddiaya göre Wanda Nara ile görüşmek için Buenos Aires’e giden Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 2

Görüntülerde Icardi’nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 3

Icardi’yi durduran güvenlikler hemen otelde kalan Nara’ya haber verdi. Haber gelene kadar Icardi’yi kapıda bekleten görevliler ancak Nara’dan izin çıktıktan sonra yıldız futbolcunun otele girmesine izin verdi.

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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 4

Olayın ardından Türkiye’ye dönen Icardi ile ayrılık kararı alan Nara’nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri de yayınlandı.

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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 5

Ünlü rapçinin Nara ile birlikte rol aldığı klip yayına girdi.

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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 6

L-Gante, daha önce yaptığı açıklamada Wanda ile ilgili, “O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık” demişti.

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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 7
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 8
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 9
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 10
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 11
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 12
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 13
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 14
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 15
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 16
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 17
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 18
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 19
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 20
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 21
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 22
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 23
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 24
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 25
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 26
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 27
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 28
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Mauro Icardi'ye Arjantin'de büyük şok! Güvenlikler müdahale etti, görüntüler deşifre oldu - Sayfa 29

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