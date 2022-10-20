Mauro Icardi’ye Arjantin’de büyük şok!

Wanda Nara’nın oteline alınmayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin girişte bekletildiği görüntüler ve Nara’nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa kareleri yayınlandı.
İddiaya göre Wanda Nara ile görüşmek için Buenos Aires’e giden Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi güvenlikler tarafından içeri alınmadı.
Görüntülerde Icardi’nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.
Icardi’yi durduran güvenlikler hemen otelde kalan Nara’ya haber verdi. Haber gelene kadar Icardi’yi kapıda bekleten görevliler ancak Nara’dan izin çıktıktan sonra yıldız futbolcunun otele girmesine izin verdi.
Olayın ardından Türkiye’ye dönen Icardi ile ayrılık kararı alan Nara’nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri de yayınlandı.
Ünlü rapçinin Nara ile birlikte rol aldığı klip yayına girdi.
L-Gante, daha önce yaptığı açıklamada Wanda ile ilgili, “O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık” demişti.
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