Mauro Icardi’ye Arjantin’de büyük şok!

Wanda Nara’nın oteline alınmayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin girişte bekletildiği görüntüler ve Nara’nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa kareleri yayınlandı.

İddiaya göre Wanda Nara ile görüşmek için Buenos Aires’e giden Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

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Görüntülerde Icardi’nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

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Icardi’yi durduran güvenlikler hemen otelde kalan Nara’ya haber verdi. Haber gelene kadar Icardi’yi kapıda bekleten görevliler ancak Nara’dan izin çıktıktan sonra yıldız futbolcunun otele girmesine izin verdi.

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Olayın ardından Türkiye’ye dönen Icardi ile ayrılık kararı alan Nara’nın birlikte olduğu iddia edilen rapçi L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri de yayınlandı.

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Ünlü rapçinin Nara ile birlikte rol aldığı klip yayına girdi.

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L-Gante, daha önce yaptığı açıklamada Wanda ile ilgili, “O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık” demişti.

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