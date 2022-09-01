Öğretmenlere kırtasiye parası için gözler MEB’de! 2022 kırtasiye parası ödemeleri ile 1.325 lira hesaplara yatırılacak

Kırtasiye parası ödeme tarihleri, okulların açılmasına kısa süre kala öğretmenlerin odaklandığı konulardan oldu. Bu yıl 1.325 TL olarak verilecek olan eğitim ödeneği yani kırtasiye parası, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazı ile ödemeler başlayacak. Gözler şimdi ödeme tarihlerinde. Peki, MEB kırtasiye parası ödemeleri ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

Eğitim Ödeneği yani Kırtasiye Parası ne zaman yatar, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, 2022 yılı için 1.325 TL olan eğitim ödeneği ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları için verilecek. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Ancak resmi açıklama, önümüzdeki günlerde müdürlükler aracılığıyla duyurulacak.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE PARASI) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.