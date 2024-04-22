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Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çağrı! ‘‘Tevazu yarışması’ yapılsın…’

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çağrı! ‘‘Tevazu yarışması’ yapılsın…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Nisan 2024 - 9:52

Ahmet Hakan, “AK Parti’de ‘tevazu yarışması’ yapılsın” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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