Çin’den flaş ABD hamlesi: Yaptırım kararını dünyaya ilan ettiler

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken Pasifik’te dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. İki süper güç ABD ve Çin’in ‘Tayvan anlaşmazlığı’ yeni bir boyut kazandı. Çin’den ABD’ye yönelik flaş bir hamle geldi. Pekin yaptırım kararını dünyaya ilan etti.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022’den beri Ukrayna’dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna’dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan’ın en büyük destekçisi ise ABD.

Çin, Tayvan’a olan desteğini her fırsatta yineleyen ABD’ye yönelik dikkat çeken bir hamle yaptı.

AFP’de yer alan son dakika haberine göre, Pekin, Tayvan’a silah satışı nedeniyle iki ABD’li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Açıklama Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning’den geldi. Sözcü açıklamasında bu şirketlerin Lockheed Martin ve Northrop Grumman olduğu bilgisine yer verdi.

Sözcü, Çin’in sert muhalefetine rağmen ABD hükümetinin Tayvan’a silah sağlamakta kararlı olduğuna dikkat çekti ve bu durumun Pekin’in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini öne sürdü.

Ning, bu politikayı ‘ yanlış ve tehlikeli bir yol’ olarak nitelendirdi.

BIDEN’DAN ÇİN’E GÖZDAĞI

ABD Başkanı Joe Biden, verdiği bir röportajda Çin’in olası bir saldırısına karşı Tayvan’ı ABD ordusunun koruyacağını söylemişti.

Amerikan CBS kanalına bir röportaj veren Biden, bu sözlerinin ardından ‘Yani ABD ordusu Tayvan’ı mı savunacak?’ diye sorulmasının üzerine ‘Evet’ yanıtını vermişti.

Biden’ın bu sözleri ‘Çin’e gözdağı’ olarak yorumlanmıştı.