Ahmet Hakan seçim sonucu tahminini yazdı! ‘Korkarım yine kaybedilecek ama…’

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimlerindeki kampanya süreci hakkında, “Korkarım yine kaybedilecek ama pek de izzet ü ikbal ile bir kaybetme olmayacak” dedi.
Hakan, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan mutabakata işaret ederek, kazananın Özdağ, kaybedenin Kılıçdaroğlu olduğunu savundu.
Hakan, yazısının “Klas bir mağlubiyet” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
“Eğer parodi tadında dönüşler yaşanmasaydı. Eğer Ümit Özdağ’a üç gün harcanmasaydı. Eğer aniden milliyetçi olmaya çabalanmasaydı. Eğer paniğe, telaşa kapılarak yanlışlar yapılmasaydı. Eğer pozitif yaklaşımlara devam edilseydi. Eğer birdenbire ‘mülteciler’ meselesine abanılmasaydı. Belki yine mağlubiyet olacaktı. Ama hiç değilse ‘klas bir mağlubiyet’ olacaktı. Hiç değilse ‘Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil’ diye artistlikler yapılabilecekti. Korkarım yine kaybedilecek ama pek de izzet ü ikbal ile bir kaybetme olmayacak.”