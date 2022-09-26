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Ahmet Davutoğlu ile ilgili olay altılı masa iddiası! ‘Çok büyük mücadeleler verdi…’

Ahmet Davutoğlu ile ilgili olay altılı masa iddiası! ‘Çok büyük mücadeleler verdi…’
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26 Eylül 2022 - 14:13

Altı partinin lideri ‘Kim nerede oturacak?’ tartışmalarına cevap ararken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündemi meşgul eden bu gerilime Ahmet Davutoğlu’nun sebep olduğunu söyledi.

DAVUTOĞLU’NUN EN BÜYÜK MÜCADELESİ

24 TV’deki “Arafta Sorular” programına konuk olan Varank, Davutoğlu ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Esra Elönü’nün 6’lı masa ile ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Varank, şunları söyledi:

“Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Geçmişte bizimle siyaset yapmış insanlar o masaya oturdukları için birtakım tartışmaların kimden kaynaklandığını ben çok iyi görebiliyorum. Vatandaşlarımız görmeyebilir. Biliyorsunuz, 6’lı masa ilk kurulduğu günlerde ‘kim nerede oturacak, sıralama ne olacak’ tartışmaları olmuştu. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini bakanlar kurulunda vermiştir.”

“BAKANLAR KURULU OLMASIN DİYE ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ”

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum’ diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi.”

“KENDİSİNİ FARKLI GÖSTERMEK İÇİN SOLA KAYDI”

“Hatta bir fotoğraf var. Kendisini diğer bakanlardan farklı göstermek için biraz sola kaymıştır. Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur.”

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