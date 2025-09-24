Adnan Oktar’a Yeni Dava: Örgütün Paranın Kaynağı Ortaya Çıktı

Adnan Oktar’a yönelik suç örgütü soruşturmasında çarpıcı yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce 8 bin 463 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar hakkında, örgütün finansman kaynağına ilişkin yürütülen soruşturmalar sonucunda yeni bir dava açıldı.

Yapılan incelemelerde, Oktar’ın suç örgütünün gelirlerinin büyük ölçüde zengin ailelerden kalan miraslar üzerinden sağlandığı belirlendi. Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir örgüt üyesi, miras bilgilerini örgüte sızdırarak ailelerden yüzde 50’ye varan komisyonlar alındığı tespit edildi. Bu operasyon, örgüt yöneticisi Noyan Orcan tarafından koordine edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 sanık hakkında suç örgütü kurma ve kişisel verileri ele geçirme suçlarından 164 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Adnan Oktar ve diğer sanıklar önümüzdeki günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.