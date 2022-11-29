Adını bile sır gibi saklıyorlar… Kylie Jenner oğlunun fotoğraflarını paylaştı ama yüzünü gizledi

Dünyanın en ünlü ve zengin ailelerinden birinin en küçük üyesi olarak ‘şanslı’ başladığı hayatını büyük başarılarla süslemeyi bilmişti. Kylie Jenner, önce kurduğu makyaj ve moda imparatorluğunu büyüttü, şimdi de ailesini büyütüyor.

Kardashian – Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, gösteri ve moda dünyasının adeta tozunu attıran ablalarından hiçbir zaman geri kalmadı. Onlarla birlikte katıldığı realite şovu Kardashian’larla adını duyuran genç iş kadının, ailesinin sahip olduğu ün ve hemen hemen her şeyi paraya dönüştürebilme gücü neredeyse genlerine işlemişti. Onlardan daha geç doğduğu için tam olarak sosyal medyanın göbeğinde büyüyen Kylie, ablası Kim Kardashian’la birlikte, belki de ailenin internetten aldığı gücü en iyi kullananların başında geliyor.

KYLIE HEM SERVETİNİ HEM AİLESİNİ BÜYÜTTÜ

Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı rapçi Travis Scott’tan bir kızı olan Kylie Jenner, çok başarılı bir iş kadını olmasına ve kariyerinin hızlı yükselişine aldırmadan erken yaşta anneliği ve ailesini büyütmeyi seçti. 1 Şubat 2018’de doğan Stormi artık dört yaşında ve en az annesi ve teyzeleri kadar ünlü. Annesinin ve Kardashian-Jenner ailesinin toplu fotoğraflarının neredeyse hepsinde yer alan bu tatlı kız çocuğu, annesinin büyük imparatorluğunun ilk varisi oldu. Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden bir çocuğu daha olduğunu, bir erkek çocuk doğurduğunu da sosyal medyadan, Instagram hesabından paylaşmıştı. Çiftin oğlu 2 Şubat 2022’de doğdu. Stormi ve küçük kardeşi doğum günlerini bir gün arayla kutlayacaktı.

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Jenner ve Travis Scott’ın ilişkisi yıllar içinde inişli çıkışlı bir şekilde devam etti ve sürekli olarak aldatma ve ayrılık söylentileriyle gölgelendi. 2017 yılında sevgili olan çift hemen bir yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına alınca haklarında evleneceklerine dair söylentiler çıkmıştı. Ancak Kylie, bu konuda hayal kırıklığına uğrayacaktı. 25 yaşındaki yıldız isim, sürekli olarak sevgilisi ve kızıyla mutluluk pozları paylaşıyordu ancak beklediği evlilik teklifini alamadı. Hatta tam bu teklifi beklediği günlerde Travis Scott’ın ismi aldatma söylentilerine karışacaktı.

TRAVIS VE KYLIE HER ŞEYE RAĞMEN AYRILMADI

O günlerde ayrılıp ilişkilerini değerlendirmek istediklerini açıklayan çift daha sonra tekrar bir araya geldi. İlişkilerinin üstünde kara bulutlar sık sık dolaşıyordu. Travis Scott’ın adı başka iddialarla da gündeme gelmeye devam etti. Kylie ise bu sırada kızına ve kariyerine odaklanmayı tercih etti. Kurduğu makyaj markası giderek büyüdü ve genç kadın o kadar büyük bir servete kavuştu ki adı dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını olarak listelere girdi. Scott ve Jenner çok badireler atlatsa da birlikteliklerine devam ettiler.

Jenner ve Scott’ın oğlunun ilk fotoğrafı

Kylie Jenner’ın hamile olduğu ve ikinci çocuğunu kucağına alacağı haberleri de gündeme yine sosyal medya aracılığıyla gelmişti. Genç anne karnı burnunda fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmakla kalmadı, hamileliğinin hemen her anını ve hatta doğumunu da 373 milyon takipçisiyle paylaştı. Başarılı girişimci Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Swim ve Kylie Baby adındaki markalarının tanıtımlarını da kendi kullandığı ürünleri milyonlarca hayranına Instagram’daki fotoğrafları aracılığıyla yapıyor. Aslında her bir markanın çok takipçili kendi sosyal medya hesapları var ancak Kylie’nin rujları ya da fondötenlerini onun kendi yüzünde gören hayranları bu markaları adeta yağmalarcasına satın alıyor. Birbirlerine verdikleri destek ve aralarındaki sıkı bağlarla tanınan Kardashian kadınları da çoğu zaman kardeşlerinin ürünleriyle pozlar vererek bunların tanıtımına el atmaktan geri durmuyor.

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