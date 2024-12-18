ESENLER’DE GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM: YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

İstanbul’un Esenler ilçesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak yapay zeka destekli kamera sistemiyle güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Esenler Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje, Esenler’i yüzde 100 güvenli bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

1.166 Kamera ile Kapsamlı Güvenlik Ağı

Proje kapsamında, ilçedeki 90 okul, 95 park ve bahçe ile emniyet tarafından belirlenen 250 sokak 1.166 kamera ile izlenecek. Toplamda 435 noktada devreye alınacak bu sistem, yapay zeka teknolojisi sayesinde olası tehditleri anında algılayarak yetkililere bildirimde bulunacak. Bu kapsamlı ağ, suç ve tehlikeli durumların önceden tespit edilmesine olanak sağlayacak.

Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi

Projenin yönetimi, Esenler’de inşa edilen Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Merkez, yalnızca güvenlik operasyonlarını değil, aynı zamanda olası afet durumlarında hızlı müdahaleyi de koordine edecek. Afet durumları için 15 bin kişiye aynı anda yemek pişirebilecek bir mutfağı da içeren merkez, Esenler halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Yapay Zeka Destekli İzleme Sistemi

Yapay zeka teknolojisi ile desteklenen kamera sistemi, ilçenin 1.287 sokağını 7/24 izleyerek, yıl boyunca her an güvenlik sağlanmasını hedefliyor. Sistem, sokaklardaki hareketliliği analiz ederek olası tehlikeleri tespit edecek ve anında müdahale imkanı sunacak. Bu sayede çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulması planlanıyor.

Türkiye’de Bir İlk: Güvenli Şehir Modeli

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Esenler, her sokağı yapay zeka destekli kameralarla izlenen yüzde 100 güvenli bir şehir haline geliyor. Bu proje, halkımızın güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için atılmış önemli bir adım” dedi.

Afet Durumlarında Etkin Müdahale

Proje sadece güvenlik amacıyla değil, aynı zamanda afet koordinasyonu için de kullanılacak. Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi, afet anında hızlı müdahaleye olanak sağlayarak vatandaşların ihtiyaçlarına anında yanıt verecek bir altyapıya sahip olacak. Merkez, ambulans hizmetlerinden yemek dağıtımına kadar kapsamlı bir destek sunacak.

Sonuç: Daha Güvenli Bir Gelecek

Esenler’de hayata geçirilen bu yenilikçi proje, hem güvenliği artırmayı hem de vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu, gelecekte diğer şehirler için de örnek teşkil edebilecek bir model sunuyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr