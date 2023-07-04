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Adalet Bakanı kira artış oranına dair net konuştu! ‘Geçemez’ diyerek noktayı koydu…

Adalet Bakanı kira artış oranına dair net konuştu! ‘Geçemez’ diyerek noktayı koydu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2023 - 16:47
Fahiş kira artışları ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ihtilafa ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz, “Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez” dedi.

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