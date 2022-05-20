Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

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DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE’nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022’den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022’den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.