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Acı gerçeği yıllarca gizlemişti… Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım!

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti… Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım!
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23 Mart 2023 - 15:15

Hollywood’a çocuk yıldız olarak adım attığı günden beri adını herkes ezberlemişti. Yıllar boyunca gösteri dünyasının gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri sayıldı. Daha bir yaşında bir bebekken geçtiği kameraların karşısında 57 yıl geçirdi. Yaşamının en korkunç detaylarını ise yakın zamanda yayınlanacak, şimdiden çok ses getiren belgeselde anlattı.

Tüm dünya isminizi bilse de, hayatınız hep parlak ışıkların altında geçse de, dışarıdan şöhret ve servet sahibi bir olarak görülseniz de hayatın acı gerçekleri aslında bambaşka. Bu konudaki en bariz örneklerden biri ise 57 yaşındaki yıldız oyuncu Brooke Shields olsa gerek.

İLK KEZ KAMERA KARŞISINA GEÇTİĞİNDE BİR YAŞINDA BİLE DEĞİLDİ

Henüz 11 aylık bir bebekken ilk kez reklam kampanyalarında yer almaya başlayan bu Hollywood’un gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından sayılan aktris daha 12 yaşındayken “Pretty Baby” (Güzel Bebek) filminde ilk başrolünü oynamış, 1980’deki The Blue Lagoon (Mavi Göl) ve 1981’deki “Endless Love” (Sonsuz Aşk) filmlerinde başrolde yer aldığındaysa daha reşit bile olmamıştı.

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım

Brooke Shields onu tüm dünyada şöhret yapan Mavi Göl filminde oynadığında daha 15 yaşındaydı

 

Kalemle çizilmiş kadar kusursuz sayılabilecek güzelliğiyle bir anda Hollywood’da herkesin konuştuğu bir isim haline gelen Brooke Shields geçtiğimiz ay Sundance Film Festivali’nde gösterilen ve nisan ayının ilk günlerinde Hulu kanalında yayınlanmaya başlayacak iki bölümlük bir belgeselle yeniden gündemde. Brooke Shields’in ilk başrolünü oynadığı film olan Pretty Baby’le aynı adı taşıyan belgesel şimdiden çok ses getirdi.

Hollywood kariyerini ve özel hayatının en özel detaylarını anlatan belgesel aynı zamanda Brooke Shields’in hep göz önünde yaşanmış ama bir yandan da karanlık ve acı dolu sırları barındırmış 57 yıllık yaşantısından kesitler sunuyor. Belgeselin en çok ses getiren kısmıysa güzel yıldızın 20’li yaşlarının başında yaşadığı kâbus dolu günlerle ilgili.

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım

Güzel yıldız yaşadığı korkunç günleri yıllar boyunca sır olarak sakladı

 

O HER ZAMAN “GÜZEL BEBEK” OLDU

Pretty Baby: Brooke Shields adını taşıyan belgesel için kameranın karşısına geçen oyuncunun daha önce hiç bahsetmediği bir Taciz hikâyesi duyanları şaşkına çevirdi. Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerine ara verip eğitimini tamamlamak isteyen Shields, 80’lerin sonlarında Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra genç bir kadınken tecavüze uğradığını itiraf etti.

Üstelik başına gelen bu korkunç olayın sorumlusu tanıdığı ve güvendiği bir isimdi. Oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen 20’li yaşlarının başındaki genç kadın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğü buluşmaya gittiğinde, daha önceden tanıdığı ve kendisine karşı hep iyi davranışlar sergileyen bu adamın tecavüzüne uğramıştı.

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım

Shields, eğitimi için ara verdiği oyunculuğa geri dönmek isterken tanıdığı bir ismin tecavüzüne uğradı

 

TÜM GERÇEKLERİ SES GETİREN BELGESELDE ANLATTI

57 yaşındaki Brooke Shields, belgeselde bu yaşadıklarını ilk kez anlatsa da kendisine bu kötülüğü yapan adamın ismini hiçbir zaman açıklamadı. Ancak bu olayın ardından yıllarca terapi görmek zorunda olduğunu itiraf eden Brooke Shields, yaşadığı kâbus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denedi.

“Artık bu konuyu tam olarak kapatabilmek istedim” diyen Brooke Shields, terapistinin de önerisiyle olaydan birkaç yıl sonra kendisine tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldı. Bir tür yüzleşme gibi düşündüğü bu mektuba hiçbir zaman cevap alamayan Shields, yıllar boyunca sektörde var olmaya ve bir daha bu tür tacizler yaşamamaya ant içti ve bunun için çok uğraştı.

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım

HAYATINI KARARTAN O ADAMA MEKTUP YAZMIŞ

 

Aslında bir noktada bunu sağlayabilmek için de kendisiyle ilgili daha önce hiç cinsel birliktelik yaşamadığına dair söylentiler yayıldı daha doğrusu bu söylenti yayılsın diye Shields ve annesi özel çaba bile gösterdi. Brooke Shields, belgeselde, başından geçen bu kötü tecrübe nedeniyle kendisine adeta bir koruma kalkanı oluşturmak istediğini ve bu söylenti yoluyla Hollywood’u bir örümcek ağı gibi saran cinsel saldırganlardan kendini koruduğunu anlattı.

Ona bu konuda en çok yardımcı olansa aynı zamanda menajerliğini de yapan annesi Teri oldu. Kızının başına gelenlerin ardından adeta bir gardiyan gibi davranmaya başlayan annesi ona yaklaşmak isteyen tüm kötü niyetli erkekleri tehditkâr bir tavırla ondan uzak tuttu.

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım

60’ına merdiven dayayan yıldız hâlâ eskisi kadar güzel…

 

ANNESİ HEM MENAJERİ HEM KORUYUCUSU OLDU

Yaşanan korkunç günlerin ardından saldırganına yazarak olayları en azından zihninde artık canlı tutmamak için çabaladığını aktaran yıldız oyuncu “Bir kurban gibi hissetmeyi reddettim. Her şeyi zihnimden ve bedenimden silmeye ve çıktığım yeni yolda yürümeye çalıştım” diye anlatıyordu o günleri.

KIZLARI ÇILGINA DÖNDÜBrooke Shields, 16 ve 19 yaşındaki kızlarını büyütürken onlara hayatın gerçekleri ve gösteri dünyasının karanlık yüzüyle ilgili gerçeklerden bahsetmişti. Ancak hayatının en karanlık sırrını onlarla paylaşmadı. Annelerinin hayatını anlatan belgeselde bu korkunç olayı ilk kez öğrenen kızları güzel yıldıza kızdı. Shields’in söylediğine göre kızları Rowan ve Grier olanları öğrenince çılgına döndü. Shields belgeselin ortaya çıkardığı gerçekler konusunda “Onlara birçok şey öğrettim. Ama belgeselde kızlarımın, hiçbir bilgi sahibi olmadığı ayrıntılar vardı. Bu yüzden onlarla sorun yaşadım. Çünkü anlattığım şeylerle ilgili olarak onları bilgilendirmemiştim” dedi.

14 yaşındayken ilk kez Vogue dergisinin kapağında yer alan Brooke Shields, doğuştan gelen güzelliği sayesinde yaşıtları oyun oynarken çoktan bir yıldıza dönüşmüştü. Ancak daha küçücük olmasına rağmen Hollywood bu onu çocuk yaşta cinselliğiyle öne çıkarmış ve şimdilerde çok tepki toplayacak sayısız filme ve reklam kampanyasına yüz yapmıştı.

Acı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım

Yıllarca üzerinden atmaya çalıştığı bu etiketlerden artık kurtulan ve yaşadıklarını bu belgeselle dünyaya anlatan Brooke Shields iki evlilik yaptı. 1993’te aşk yaşamaya başladığı ünlü tenisçi Andre Agassi’yle 1997’den 99’a kadar evli kaldı. Shield’in 1999’da ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı yönetmen Chris Henchy’le mutlu bir evliliği var. Brooke Shields’in bu evlilikten doğan 16 ve 19 yaşındaki kızları Rowan ve Grier artık annelerinin hem en büyük destekçisi hem de kırmızı halılar dahil her yerde onunla boy göstermeye başladılar.

KAYNAK :hurriyet.com.tr

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