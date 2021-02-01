Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran Hükümettir

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Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran Hükümettir

Andımızın kaldırılmasının AKP’nin kararı olduğunu vurgulayan İnce: ”Andımızın kaldırılmasında sadece Danıştay’ı eleştirmek sahtekarlıktır” dedi.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan andımızın okutulmasını engelleme kararına ilişkin siyasetçilerin Danıştay’ı hedef alarak yaptığı eleştirilere tepki gösterdi. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay’ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır. 2018’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı’dır” dedi.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında yaptığı yönetmelik değişikliğiyle öğrenci andını yasaklama kararı Danıştay 8. Diresi tarafından iptal edilmişti. MEB’in itirazı üzerine davaya bakan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise 8.Daire’nin kararını bozmuştu.