ABD’li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor

Yaptığınız yemekleri bir sonraki gün tüketebilmek için buzdolabından saklar ve sonrasında tekrar ısıtıp yersiniz. Herkesin yaptığı bu alışkanlık son derece normal ve pratik olsa da buzdolabına koyduktan sonra ısıtılıp tüketilen bazı besinler sağlık için zararlı olabilir.

Mutfaktaki en hızlı yardımcılardan biri olan mikrodalga, yemekleri ısıtmak konusunda büyük bir kolaylık sağlar. Ancak buzdolabında beklettiğiniz yemekleri mikrodalga kullanarak ısıtmak sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir.

Washington Üniversitesi’nde Pediatri Profesörü Dr. Sheela Sathyanarayana bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. PLASTİK KAPLARDA SAKLANAN YEMEKLER SAĞLIK İÇİN RİSKLİ Pişirdikten sonra fazla kalan yemekleri plastik kaplara koyup saklıyorsanız ve sonrasında mikrodalgada ısıtmak istiyorsanız bu konusa dikkatli olmalısınız. Çünkü plastik kabın içerisindeki mikroplastikler parçalandığında yemeğinize karışabilir. Mikroplastikler içerisinde hormonlarınızı etkileyen, Bisfenol A yani BPA ve ftalatlar bulunur.

Washington Üniversitesi’nde pediatri profesörü olan Dr. Sheela Sathyanarayana, bu kimyasalları içeren plastiklerin içinde besin ısıtmak ile ilgili deneyler yapıldığını ve elde edilen bulgulara göre plastik içinde yemek ısıtılmasının doğru olmadığını ifade etti. BULAŞIK MAKİNESİNE DE KOYMAYIN! Plastik kabın uzak durulması gereken kullanım alanları yalnızca mikrodalgalar değildir. Dr. Sheela Sathyanarayana, bulaşık makinesine de yerleştirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. National Capital Poison Center’da toksikolog ve tıbbi direktör olan Dr. Kelly Johnson-Arbor da, plastik kap satın alırken ‘mikrodalgaya uygundur’ şeklinde bir ifade görürseniz bunun yalnızca erimeyeceği anlamına geldiğini ifade ederek içindeki mikroplastiklerin yine sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.