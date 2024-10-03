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ABD’li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor

ABD’li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 16:56

Yaptığınız yemekleri bir sonraki gün tüketebilmek için buzdolabından saklar ve sonrasında tekrar ısıtıp yersiniz. Herkesin yaptığı bu alışkanlık son derece normal ve pratik olsa da buzdolabına koyduktan sonra ısıtılıp tüketilen bazı besinler sağlık için zararlı olabilir.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 1

Mutfaktaki en hızlı yardımcılardan biri olan mikrodalga, yemekleri ısıtmak konusunda büyük bir kolaylık sağlar.

Ancak buzdolabında beklettiğiniz yemekleri mikrodalga kullanarak ısıtmak sağlığınız için ciddi riskler oluşturabilir.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 2

Washington Üniversitesi’nde Pediatri Profesörü Dr. Sheela Sathyanarayana bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 3

PLASTİK KAPLARDA SAKLANAN YEMEKLER SAĞLIK İÇİN RİSKLİ

Pişirdikten sonra fazla kalan yemekleri plastik kaplara koyup saklıyorsanız ve sonrasında mikrodalgada ısıtmak istiyorsanız bu konusa dikkatli olmalısınız.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 4

 

Çünkü plastik kabın içerisindeki mikroplastikler parçalandığında yemeğinize karışabilir.

Mikroplastikler içerisinde hormonlarınızı etkileyen, Bisfenol A yani BPA ve ftalatlar bulunur.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 5

Washington Üniversitesi’nde pediatri profesörü olan Dr. Sheela Sathyanarayana, bu kimyasalları içeren plastiklerin içinde besin ısıtmak ile ilgili deneyler yapıldığını ve elde edilen bulgulara göre plastik içinde yemek ısıtılmasının doğru olmadığını ifade etti.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 6

BULAŞIK MAKİNESİNE DE KOYMAYIN!

Plastik kabın uzak durulması gereken kullanım alanları yalnızca mikrodalgalar değildir. Dr. Sheela Sathyanarayana, bulaşık makinesine de yerleştirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 7

National Capital Poison Center’da toksikolog ve tıbbi direktör olan Dr. Kelly Johnson-Arbor da, plastik kap satın alırken ‘mikrodalgaya uygundur’ şeklinde bir ifade görürseniz bunun yalnızca erimeyeceği anlamına geldiğini ifade ederek içindeki mikroplastiklerin yine sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

ABD'li profesör uyardı: Yemekleri böyle ısıtmak her lokmasını zehre dönüştürüyor - 8

Uzmanlar yiyecekleri saklamak için plastik kap kullanılsa da ısıtmak için mikrodalgaya ve yıkamak için de bulaşık makinesine yerleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdiler.

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