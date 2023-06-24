ABD’den Rusya’yla ilgili ilk açıklama geldi!

Son olarak Rostov kentinde Savunma Bakanlığı’nı kuşatan Wagner birlikleri Moskova’ya ilerleyeceğini açıkladı. ABD konuyla ilgili “gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya’da yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.
CNN’nin haberine göre Hodge, “Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi.” ifadelerini kullandı.
Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya’daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.