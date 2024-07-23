ABD’den Haiti’ye 60 milyon dolarlık hibe

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Haiti’nin Port-au-Prince kentindeki Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında konuştu. Greenfield, ABD’nin USAID aracılığıyla, çete şiddeti ve siyasi istikrarsızlık karşısında Haiti halkına insani yardım ve destek için Haiti’ye insani yardım ve zırhlı araç tedarikini içeren 60 milyon dolar hibe edeceğini belirtti.

Basın toplantısında, ABD’nin Haiti Büyükelçisi Dennis Hankins ve Batı Yarımküre İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Brian Nichols da hazır bulundu.

Haiti’deki şiddet olayları

Yaklaşık 5,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu Haiti’de karmaşık insani kriz, toplumsal huzursuzluk, çete şiddeti, hastalık, ekonomik istikrarsızlık ve güvensizlik sebebiyle katlanmış durumda.

Haiti’deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021’deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200’den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti. Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022’den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40’ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı. BM raporunda, başkent Port-au-Prince’teki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.