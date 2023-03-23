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ABD’de göz damlasındaki bakteri nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

ABD’de göz damlasındaki bakteri nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
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23 Mart 2023 - 11:50
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) göre geri çağrılan göz damlalarıyla bağlantılı, ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa isimli bakterinin bulaştığı ABD’li iki kişi daha hayatını kaybetti.

Salgınla ilgili son güncellemesinde bakterinin halihazırda 16 eyalette tespit edildiğini açıklayan CDC, daha önce 68 vaka içinde hayatını kaybeden tek kişinin Washington Eyaleti’nden bir adam olduğunu belirtmişti.

Öte yandan bu 68 vaka arasında 8 hastanın daha kalıcı olarak görme yetisini kaybettiği ve 4’ünün göz kürelerinin çıkarılması gerektiği bildirildi.

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CNN’e göre Hint şirketi Global Pharma Healthcare’in ürettiği ve ABD’de EzriCare ve Delsam Pharma’nın dağıttığı Artificial Tears Lubricant Eye Drops (Yapay Gözyaşları Kayganlaştırıcı Göz Damlası) isimli göz bakım ürününün vakaları birbirine bağladığı düşünülüyor.

Ürün ilk olarak şubat başlarında önlem amacıyla reçetesiz satıştan geri çağrılırken, halk sağlığı araştırmacıları bakterinin izini sürmek için yarışıyordu.

Delsam’ın Artificial Eye Ointment (Yapay Göz Merhemi) ürünü de ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin tavsiyesi üzerine kısa süre sonra geri çağrılırken, Pharmedica USA ve Apotex’ten iki göz damlası serisi daha geçici olarak geri çekildi fakat ikisi de mevcut salgınla bağlantılı değildi.

CDC açıklamasında geri çağrılan ürünlerden herhangi birini kullandıktan sonra göz enfeksiyonu işaretleri veya semptomları gösteren hastaların derhal tıbbi yardım alması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Kurumun açıklamasında gözden sarı, yeşil veya berrak akıntı, göz çevresinde herhangi bir ağrı, rahatsızlık veya kızarıklık ve ışığa karşı artan hassasiyet veya bulanık görme gibi dikkat edilmesi gereken semptomlar listelendi.

CDC, salgında bahsi geçen bu Pseudomonas aeruginosa türünün son derece nadir görüldüğünü ve ABD’de daha önce hiç tespit edilmediğini belirtiyor.

Laboratuvar testlerinde bu bakterinin en az 12 farklı antibiyotiğin etkilerine karşı bağışıklığı olduğu kanıtlandı. Bu durum bakteriyle başa çıkmayı zorlaştırsa da halk sağlığı kuruluşu, San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacıların buna karşı işe yarayabilecek bir bakteriyofaj tanımladığını belirtiyor.

Üniversitenin Yenilikçi Faj Uygulamaları ve Tedavi Merkezi’nin eş direktörü Dr. Robert Schooley, CBS News’e şöyle dedi:

Takındığımız yaklaşım, doktorların faj tedavisinden faydalanabileceğini düşündükleri hastalarla ilgili sorularına yanıt vermek ve fajların belirli bir hastaya yararlı olabileceği görülüyorsa, doktorla birlikte çalışmak.

Schooley, ekibi hâlâ “fajları elde etmenin ve kullanmanın inceliklerini” araştırdığı için henüz hiçbir hastanın faj tedavisini almadığını da sözlerine ekledi.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: Sevgi Aydoğan

kaynak:www.indyturk.com

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