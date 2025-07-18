ABD’de Et Yiyen Bakteri Tehlikesi: Can Kaybı Artıyor!

ABD’nin Florida eyaleti, yaz aylarında hızla yayılan ve halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen Vibrio vulnificus nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Son verilere göre, yılın başından bu yana eyalette tespit edilen 11 vakanın 4’ü ölümle sonuçlandı. Uzmanlar, sıcaklığın artmasıyla birlikte deniz ve sahil bölgelerinde bu bakteriyle ilgili vakaların yükselişe geçtiğini belirtiyor.

Sıcaklık Artışıyla Vakalar Tırmanışta

Vibrio vulnificus, özellikle sıcak ve hafif tuzlu sularda hızla çoğalıyor. Mayıs-Ekim aylarında risk artarken, Florida gibi sıcak iklime sahip bölgelerde yaşayanlar daha büyük tehlike altında. Yetkililer, kasırgaların da etkisiyle bakteri yayılımının hızlandığını ve kontamine suyun bölgeye yayılmasına neden olduğunu ifade ediyor. Sahil kentlerinde deniz suyu sıcaklıklarının artışı, bakterinin üremesini kolaylaştırıyor.

Kimler Risk Altında?

Bu tehlikeli bakteri özellikle açık yarası olanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Denizde yüzmek veya deniz ürünleriyle temasta bulunmak, özellikle yara bulunan bölgelerden bakterinin vücuda girişini kolaylaştırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk daha yüksek. Uzmanlar, diyabet, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik sağlık sorunları olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Çiğ Deniz Ürünlerine Dikkat

Vibrio vulnificus, çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünleri (özellikle istiridye) tüketenlerde de ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Florida’da bildirilen vakaların önemli bir kısmında, enfekte olmuş deniz ürünlerinin tüketilmesi ile enfeksiyonun yayıldığı bildirildi. Sağlık otoriteleri, deniz ürünlerinin mutlaka tam pişirilerek tüketilmesini ve açık yarası olan kişilerin denizden uzak durmasını öneriyor.

Belirtiler ve Tedavi

Hafif enfeksiyonlarda; ateş, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkarken, daha ciddi vakalarda ise deri lezyonları, kan zehirlenmesi, şok ve doku kaybı gibi hayati riskler meydana gelebiliyor. Vibrio vulnificus enfeksiyonu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hızla ilerleyebiliyor ve zamanında müdahale edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tedavide genellikle güçlü antibiyotikler ve ileri vakalarda cerrahi müdahale (hatta bazen uzuv kaybı) gerekebiliyor.

Uzmanlardan Uyarılar

Florida sağlık yetkilileri, bölge sakinlerini ve turistleri bilinçli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle yaz aylarında denizle temas öncesinde açık yaraların kapatılması, plaj sonrası hijyene dikkat edilmesi ve çiğ deniz ürünü tüketiminden kaçınılması öneriliyor. Şüpheli bir belirti görüldüğünde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor.

Salgın Yıllardır Devam Ediyor

Vibrio vulnificus bakterisi, ABD’de ilk olarak 1976’da tanımlandı. Son yıllarda ise iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarının artışıyla birlikte, vakalarda gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle kasırgalar ve deniz taşkınları sonrası kontamine suyun yayılması, enfeksiyon riskini daha da artırdı. Florida dışında, Teksas ve Louisiana gibi eyaletlerde de benzer vakalara rastlanıyor.

Halk Sağlığı Açısından Önlem Şart

Bakterinin ölüm oranı yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor. Florida’da her yıl yüzlerce kişi bu bakteriden etkilenirken, halk sağlığı yetkilileri düzenli bilgilendirme yapıyor. Florida Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara denizle teması sınırlamaları, yaralarını korumaları ve deniz ürünlerini mutlaka iyi pişirerek yemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.