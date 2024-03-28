Yapay zekadan EURO 2024 Türkiye tahmini

EURO 2024 turnuvasında A Milli Takımımızın nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken Google’ın yapay zekası Gemini, Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimizin grupta kaç puanla hangi sıralamayı alacağını tahmin etti.
EURO 2024 öncesi hazırlık kapsamında önce Macaristan’a 1-0 ardından da Avusturya’ya 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan A Milli Takım’da turnuva öncesi büyük soru işaretleri oluşurken Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini, Vincenzo Montella yönetimindeki ekibimizin F Grubu’nu kaç puanla hangi sırada bitireceğini tahmin etti.
F Grubu’nda; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile eşleşen ‘Bizim Çocuklar’ dev turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran tarihinde Gürcistan karşısında çıkacak. A Milli Takımımız EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz, üçüncü ve son maçında ise Çekya ile kozlarını paylaşacak.
Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini, Vincenzo Montella önderliğindeki ay-yıldızlı ekibimizin grubu 6 puanla ikinci sırada bitireceğini tahmin etti. Gemini güçlü Portekiz karşısında Milli Takımımızın sahadan eli boş döneceğini tahmin ederken, Çekya ve Gürcistan karşısında ise galibiyetle sahadan ayrılacağını öngördü.
ARTI VE EKSİ YÖNLERİ DE SÖYLEDİ
Gemini, ay-yıldızlı ekibimizin Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi birçok kaliteli ayağa sahip olmasının büyük artı olacağını söylerken; şu ana kadarki en büyük zaafiyetin savunmada olduğuna da dikkat çekti.