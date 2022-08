ABD eski başkanı Donald Trump’ın evine FBI baskını! Saatler önce yayınlandı… Şok fotoğraflar

ABD eski başkanı Donald Trump, Florida’daki evine FBI tarafından baskın yapıldığını ve ajanların şu an evde arama yaptıklarını açıkladı.

Dünyayı şoke eden bu haber, hali hazırda başta ABD basını olmak üzere hemen tüm kanallar ve haber sitelerinde canlı aktarımlarla sunuluyor.

Birçok Trump taraftarı ise baskını protesto ederek eski başkanlarına destek veriyor. Mar-a-Lago’daki konutun çevresinde çok sayıda kişi şimdiden toplanmış durumda.

FBI’ın, Trump’ın Mar-a-Lago’daki evini aramak için arama izni çıkarttığı öğrenildi.

ŞOKE EDEN ‘TUVALET’ FOTOĞRAFI BASKINDAN SAATLER ÖNCE YAYINLANDI

ABD merkezli haber sitesi Axios, FBI baskınından saatler önce çok konuşulan ancak bugüne kadar kanıtlanamamış ‘tuvalet’ fotoğraflarını yayınladı.

Donald Trump’ın başkanlığı boyunca kim belgeleri yırtıp, Beyaz Saray’daki tuvaletlere attığı ve sifonu çektiği iddiası ortaya atılmıştı.

Bu çok konuşulacak iddialar ABD’li, Pulitzer ödüllü gazeteci Maggie Haberman’ın, yakında çıkacak kitabında yer alıyordu. Maggie Haberman, uzun yıllar New York Times için çalışmış başarılı bir gazeteci ve Trump’la ilgili yolsuzlukları soruşturmasıyla tanınıyor.

TRUMP YALANLADI

Trump hakkındaki yakında çıkacak kitap, Beyaz Saray konutu personelinin periyodik olarak tuvaleti tıkayan kâğıt tomarları bulduğunu ve Oval Ofis belgelerini yok ettiği söylenen eski başkanın sifonu çektiğine dair kanıtlar sunuyor.

Fotoğrafları yakın zamanda elde eden Haberman, ‘Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America’ adlı kitabının 4 Ekim’de yayınlanmasından önce şoke edici fotoğrafları Axios sitesiyle paylaştı.

SÖZCÜSÜNDEN AKILALMAZ SÖZLER: ÇOK ÇARESİZSİNİZ!

Trump bunu yalanladı ve New York Times’da yazdığı haberlerini zorunlu olarak takip ettiği Haberman’ı ‘kurtçuk’ olarak nitelendirdi.

Trump’ın sözcüsü Taylor Budowich, Axios’a şunları söyledi:

“Tanıtım planınızın bir parçası klozetteki kağıt resimleriyse, kitap satmak için oldukça çaresiz olmalısınız.”

TRUMP: HABERSİZ BASKIN

Eski ABD başkanı, Florida, Palm Beach’teki tatil yerindeki olayı ‘habersiz bir baskın’ olarak nitelendirdi, ancak evinde neyin arandığını ya da evden neyin alındığını belirtmedi.

Trump, FBI ajanlarının pazartesi günü akşam saatlerinde Mar-a-Lago mülküne baskın düzenlediğini ve kasasına girdiğini iddia ederek, mülkünün “şu anda kuşatma altında, baskın ve işgal altında” olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD kulislerinden yayılan iddialara göre, FBI, Trump’ın başkanlığının ardından Beyaz Saray’ın gizli belgelerini yasadışı bir şekilde Mar-a-Lago’ya götürmesiyle ilgili bir soruşturmayla ilgili olduğu anlaşılan bir arama emri çıkardı.

New York Times, soruşturmaya aşina olan isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak, aramanın Trump’ın Beyaz Saray’dan Florida mülküne getirdiği gizli belgelerin kutularıyla ilgili olduğu ortaya attı.

“İŞ BİRLİĞİ YAPMAMA RAĞMEN GELDİLER”

Trump, “İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli ve uygun değildi… Hatta kasama bile girdiler!” sözlerini kullandı.

CNN’e göre, Trump baskın sırasında malikanede değildi ve New York bölgesindeydi.

Trump, FBI baskınını “Watergate” ile karşılaştırdı ve “Umutsuzca 2024’te cumhurbaşkanlığına aday olmamı istemiyor… yaklaşan ara seçimlerde Cumhuriyetçileri ve Muhafazakarları durdurmak için her şeyi yapacak” dediği “Radikal Sol Demokratlar”ı suçladı.

Konuya yakın bir kaynak, nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD adalet bakanlığının Trump’ın Florida mülküne ait kayıtları kaldırmasıyla ilgili erken aşamada bir soruşturma başlattığını söyledi.

Soruşturma, ABD ulusal arşiv ve kayıt idaresinin şubat ayında Kongre’ye, Trump’ın Florida’daki evinden, bazıları gizli materyaller içeren yaklaşık 15 kutu Beyaz Saray belgesi bulduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Trump başlangıçta yetkililer tarafından talep edilen 15 kutu malzemeyi iade etmeyi aylarca erteledi, bunu ancak onları geri almak için harekete geçme tehdidi olduğunda yaptı.

ADALET BAKANLIĞI VE FBI SUSKUN KALDI

ABD adalet bakanlığı ve FBI, baskın hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bu tür bir baskın tarihte daha önce yaşanmamış ve hiçbir ABD başkanı böyle bir soruşturma geçirmemişti.

Trump’ın Florida, Palm Beach’teki mülkü Mar-a-Lago, Trump’ın ‘Kışlık Beyaz Saray’ konutu olarak adlandırılıyordu.

NELER YAŞANDI?

FBI’ın bir hakime, Trump’ın Beyaz Saray belgelerini almasıyla ilgili yeni olası bir federal yasa ihlali yapıldığını gösterdiği ve arama iznini böyle çıkardığı tahmin ediliyor.

FBI, Mar-a-Lago’yu aramak için izin aldı, çünkü konuyla aşina olan bir kaynağa göre West Palm Beach’teki federal bir sulh hukuk mahkemesi hakimine, Trump’ın resmi Beyaz Saray kayıtlarını yasadışı bir şekilde elinde tuttuğuna dair olası bir sebep ortaya koyabildiler. Beyaz Saray’dan çıkarılması yasak belgelerin adresi Trump’ın Florida’daki ikametgahıydı…

Bu durumda olası neden, kayıtların Mar-a-Lago’da tutulmasıydı. İsminin açıklanmaması koşuluyla Guardian’a konuşan üst düzey eski FBI yetkililerine göre, tesiste hükümet kayıtlarının bulunması potansiyel suç.

Bu yılın başlarında Ulusal Arşivlere iade edilen 15 kutunun, Kim Jong-un’dan gelen ‘aşk mektupları’, hatıralar, hediyeler ve dünya liderlerinden gelen diğer mektuplar ve yazışmalar da dahil olmak üzere başkanlık kayıtları içerdiği bildirildi.

Washington Post, o sırada eski başkanın danışmanlarının herhangi bir kötü niyeti reddettiğini ve kutuların hatıralar, hediyeler, dünya liderlerinden gelen mektuplar ve diğer yazışmaları içerdiğini bildirmişti.

Post’un bildirdiğine göre, öğeler arasında Trump’ın bir zamanlar ‘aşk mektupları’ olarak nitelendirdiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yazışmaların yanı sıra halefi Barack Obama tarafından bırakılan bir mektup da yer aldı.