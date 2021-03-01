2011 yılında düzenlenen Best Of Model yarışmasında birinci seçilen sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Melis Türk, Bodrum Türkbükü’nde sezonu açtı.
Çarşamba günü İzmir Alaçatı’da Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın düğününe katılan Tuğba Melis Türk ardından rotayı Türkbükü’ne çevirdi.
30 yaşındaki oyuncu, önceki gün plajda objektiflere yansıdı.
Gün içerisinde şezlongta oturup arkadaşlarıyla bol bol sohbet eden Tuğba Melis Türk, akşam saatlerinde ise denize girerek serinledi.
Bodrum Türkbükü’nde tatilin keyfini doyasıya çıkaran tescilli güzel, fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.