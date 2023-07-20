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Merakla bekleniyordu… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Temmuz 2023 - 14:35
Merkez Bankası politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltti. Piyasa beklentisi, geçen ay 650 baz puan artırılan faizin bugün de 500 baz puan artırılacağı yönündeydi.
Merakla bekleniyordu... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17.5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

MERKEZ BANKASI’NIN KARAR METNİ
Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

“ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR”
Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir

“PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENECEK”
Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

“SADELEŞME SÜRECİ KADEMELİ OLACAK”
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

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