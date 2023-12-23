6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile 6 ülkenin vatandaşları, 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”