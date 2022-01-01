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Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle…

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle…
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02 Şubat 2022 - 14:44

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle…

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli sık sık magazin gündemine geliyor. Samyeli, son olarak daracık taytı ve göbek dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 1

Defne Samyeli, sunuculuk ile başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ediyor.

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 2

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Defne Samyeli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 3

50 yaşındaki ünlü oyuncu daracık taytı ile poz verdi.

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 4

Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 5

İşte o paylaşımlar…

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 6
Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 7
Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 8
Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 9

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 11

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 16

 

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 17

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 22

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 26

Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle… - Sayfa 28

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