Defne Samyeli iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Daracık taytı ve göbek dekoltesiyle…
İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli sık sık magazin gündemine geliyor. Samyeli, son olarak daracık taytı ve göbek dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Defne Samyeli, sunuculuk ile başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ediyor.
İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Defne Samyeli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
50 yaşındaki ünlü oyuncu daracık taytı ile poz verdi.
Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
İşte o paylaşımlar…